不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

根據外媒「每日郵報」（Daily Mail）報導，米斯特解釋，假期旺季班機經常客滿，航空公司會徵求自願改搭後續航班的旅客，甚至願意支付上千美元（約新台幣3萬元）補償。此時若旅客不急著抵達，主動向登機口地勤協商，並展現禮貌甚至送上小禮物（如巧克力、咖啡禮卡），往往能談到更多好處，包括免費餐食、過夜飯店，甚至直接升等到頭等艙。米斯特強調，如果乘客願意耐心談條件，「很多驚喜是可以談出來的」。

除了改班機外，米斯特也提到另一種方式：如果旅客是消防員、醫護人員或警消等具備緊急應變能力的人，在登機前向地勤表明身分，通常會被安排在空間較大的出口座位，有時甚至直接被升等至頭等艙。她提醒，雖然這是額外福利，但萬一機上發生狀況，這些旅客確實需要協助空服員處理緊急情況。此外，若班機沒有坐滿，選擇坐在機尾也可能因為飛機重量分布調整，被安排移到前排，甚至是頭等艙座位。

米斯特進一步分享，若班機全滿，航空公司廣播徵求志願者改搭下一班時，千萬別急著接受第一個補償方案。她建議先主動找地勤協商，提出現金補償要求，並在改票時提出「升等頭等艙」作為補償條件，這招成功率高達九成以上。

米斯特的秘訣曝光後吸引大量網友留言，有醫護人員驚呼「從來不知道職業還有機會被升等」，還有不少人分享成功升等經驗，「獨旅升等機率會更大」、「幾年前從希斯洛機場飛往紐約，也因為座位突然被升等到商務艙」。不過，也有前空服員認為，這種升等方式不是每種航線都適用，通常在國內航線的成功機會比較高。