快訊

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月民生電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

聽新聞
0:00 / 0:00

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國空服員米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。示意圖／AI生成
美國空服員米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。示意圖／AI生成

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

根據外媒「每日郵報」（Daily Mail）報導，米斯特解釋，假期旺季班機經常客滿，航空公司會徵求自願改搭後續航班的旅客，甚至願意支付上千美元（約新台幣3萬元）補償。此時若旅客不急著抵達，主動向登機口地勤協商，並展現禮貌甚至送上小禮物（如巧克力、咖啡禮卡），往往能談到更多好處，包括免費餐食、過夜飯店，甚至直接升等到頭等艙。米斯特強調，如果乘客願意耐心談條件，「很多驚喜是可以談出來的」。

除了改班機外，米斯特也提到另一種方式：如果旅客是消防員、醫護人員或警消等具備緊急應變能力的人，在登機前向地勤表明身分，通常會被安排在空間較大的出口座位，有時甚至直接被升等至頭等艙。她提醒，雖然這是額外福利，但萬一機上發生狀況，這些旅客確實需要協助空服員處理緊急情況。此外，若班機沒有坐滿，選擇坐在機尾也可能因為飛機重量分布調整，被安排移到前排，甚至是頭等艙座位。

米斯特進一步分享，若班機全滿，航空公司廣播徵求志願者改搭下一班時，千萬別急著接受第一個補償方案。她建議先主動找地勤協商，提出現金補償要求，並在改票時提出「升等頭等艙」作為補償條件，這招成功率高達九成以上。

米斯特的秘訣曝光後吸引大量網友留言，有醫護人員驚呼「從來不知道職業還有機會被升等」，還有不少人分享成功升等經驗，「獨旅升等機率會更大」、「幾年前從希斯洛機場飛往紐約，也因為座位突然被升等到商務艙」。不過，也有前空服員認為，這種升等方式不是每種航線都適用，通常在國內航線的成功機會比較高。

地勤 航線 機場 飛機 航班 頭等艙 空服員 航空公司

延伸閱讀

不想被外人照顧！8旬父拒住養老院「把女兒逼到辭職住院」 一年後淚喊：對不起

旅遊烏龍！網紅飛法國度假「竟搭上北非班機 」訂票漏做一步當場崩潰

晚景淒涼！前工程師年薪百萬淪「下流老人」 打工維生悲吐1事

比皮肉錢更好賺？21歲櫻花妹專挑老人下手 2年撈金逾2千萬元

相關新聞

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

南韓首爾市政府主打「通勤新選項」的漢江水上巴士，18日正式投入營運，沒想到首日就傳出廁所異常，乘客抱怨「屎水外流」，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全面封閉，讓首日體驗蒙上陰影。

教會改革喊卡 教宗首度接受專訪：同婚、女執事教義不變

美國出生的教宗良14世18日在他的首次專訪中表示，不會改變教會關於同志婚姻及女性執事的核心教義。

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能...

法國至少50萬人罷工示威 要求課徵富人稅促公平

法國各大工會今天串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全國約50萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。