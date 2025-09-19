首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

南韓首爾市政府主打「通勤新選項」的漢江水上巴士，18日正式投入營運，沒想到首日就傳出廁所異常，乘客抱怨「屎水外流」，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全面封閉，讓首日體驗蒙上陰影。

根據《Money Today》報導，水上巴士自麻谷、蠶室兩端發船，首航班次全數滿座。每艘船設有男廁、女廁及無障礙廁所各一間，然而有乘客在蠶室搭船後發現，廁所全數封鎖，門口被膠帶封住，縫隙間更塞滿抹布與衛生紙，顯示曾有糞水逆流。該乘客直言，本以為是首日尚未開放使用，沒想到竟是排泄物溢出，「最後只能撐到下一站下船」。

由於從麻谷到蠶室行經7個碼頭，全程約需2小時7分鐘，若廁所失效，乘客勢必面臨長時間無法解決生理需求的窘境，引發不少批評。

首爾市府方面澄清，並非設施本身故障，而是有乘客將濕紙巾等異物丟入馬桶，導致管線堵塞。市府也提醒使用者「務必注意，不要將異物投入廁所」，以免再度發生類似情況。

漢江水上巴士自2023年3月宣布規劃，歷經2年半籌備才正式上線，目前每天14個班次，營運時間從上午11點至晚間9點多。首爾市表示，10月起將會逐步加密班次，並調整時刻表，方便通勤族與遊客使用。