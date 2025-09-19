玻利維亞立法禁止童婚 接軌拉美13國
玻利維亞國會通過法案，全面禁止與未成年人結婚或登記民事結合，使玻利維亞更接近已禁止兒童婚姻的13個拉丁美洲國家。
法新社報導，根據2014年通過的法令，婚姻僅限於成年人，但16至17歲的青少年若經父母或監護人同意仍可例外登記。
根據玻利維亞申訴專員辦公室資料，2014年至2023年間，國內登記的未成年結婚或民事結合案超過4800件。
玻利維亞眾議院昨天通過法律修正條文，堵住上述法律漏洞。
這項法案已於4月獲參議院同意，接下來將交由總統簽署公布。
執政黨參議員暨法案提案人費拉斯柯（VirginiaVelasco）發表聲明說：「這不僅是一部法律，更是對我們的青少年女性的承諾，她們不再被迫結婚、輟學或承擔本不屬於她們的責任。」
國際非政府組織「救助兒童會」（Save theChildren）引用新統計數據指出，2014年玻利維亞有高達3萬2300名少女在15歲前結婚。
依據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（ECLAC）統計，目前包括哥倫比亞、秘魯、厄瓜多及薩爾瓦多等13個拉丁美洲國家都明文禁止兒童婚姻。
