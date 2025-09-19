塔利班嚴審阿富汗大學教材 全面禁用女性著作

快訊

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

阿富汗塔利班（Taliban）政府實施新禁令，在大學教學系統中移除女性撰寫的書籍，並禁止教授人權和性騷擾等課程。此舉是塔利班重新掌權以來，對女權的最新打壓手段。

英國廣播公司（BBC）報導，在被認定「違反伊斯蘭教法（Sharia）與塔利班政策」而「堪慮」的680本書籍中，約有140本為女性作者所著，其中甚至包含「化學實驗室安全」等書。

當局還告知各大學不得再教授18門學科。一名塔利班官員表示，這些學科「與伊斯蘭教法的原則及體制政策相牴觸」。

這項命令是塔利班4年前重新掌權以來，所祭出一系列限制措施中的最新一項。

就在本週，塔利班最高領袖下令在至少10個省份禁用光纖網路，官員稱此舉是為了防止「不道德行為」。

儘管這些規定影響了生活的許多層面，但婦女與女孩受到的衝擊尤其嚴重，她們被禁止接受6年級以上的教育，而她們最後一條進修管道之一的助產士培訓課程，也已於2024年底悄悄結束。

如今，連與女性有關的大學學科也成為政府針對的目標：18門被禁的學科中，有6門專門與女性相關，包括「性別與發展」、「女性在傳播中的角色」及「女性社會學」。

塔利班政府曾表示，他們會根據政府對阿富汗文化及伊斯蘭律法的解讀來尊重女性權利。

一名審查書籍的委員會成員向BBC證實了政府對女性著作的禁令，並稱「所有由女性撰寫的書籍都不准教授」。

在塔利班重返執政前擔任司法部副部長的艾德里（Zakia Adeli）對此舉不感意外。她的著作也被列入禁書名單。

她說：「考量到塔利班過去4年來的所作所為，他們會對課綱內容做出改變並不令人意外。」

「鑑於塔利班的厭女心態及政策，當女性本身不被允許學習時，她們的觀點、思想和著作也會受到壓制，這是很自然的事。」

塔利班 伊斯蘭 阿富汗

