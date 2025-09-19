快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國太空總署近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能影響太空天氣與地球的科技運作。法新社
美國太空總署近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能影響太空天氣與地球的科技運作。法新社

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能影響太空天氣與地球的科技運作。

一項由2名NASA科學家進行的新研究，於9月初刊登在同儕審查期刊《天文物理期刊》（Astrophysical Journal Letters）上，顯示太陽活動自2008年起逐步升高。此前，太陽已連續數十年呈現活動減弱趨勢，原被視為即將進入歷史性低活躍期的徵兆，因此這項逆轉令人始料未及。

NASA噴射推進實驗室（JPL）太空電漿物理學家、該研究的主要作者賈辛斯基（Jamie Jasinski）在聲明中表示：「各項跡象原本都顯示太陽將進入長期低活躍期，所以看到這股趨勢逆轉確實令人驚訝，太陽正在慢慢甦醒。」

太陽活動從1980年代到2008年呈下降趨勢，當時NASA確定太陽已達到有記錄以來的最弱狀態。NASA表示，太陽的活動或不活躍通常以約11年的周期波動，但某些模式可能持續更長時間。

地球目前正處於2020年開始的第25個太陽周期（Solar Cycle 25）。美國國家氣象局（National Weather Service）指出，上個太陽周期平均長達11年，是過去一個世紀以來最弱的一次。科學家原以為太陽將維持所謂的「深度太陽極小期」，認為這段低活躍期會持續，最終進入創紀錄的低活躍新階段。賈辛斯基在NASA新聞稿中表示：「但隨後太陽風下降的趨勢終止了」。

賈辛斯基與JPL研究員維利（Marco Velli）共同撰寫的研究，追蹤太陽系中太陽等離子體增量的爆發，以及更強烈的磁場測量值，顯示這些現象皆與太陽活動相關。

研究人員發現，太陽活動的增加可能影響太空天氣，導致更多的太陽風暴、太陽耀斑和日冕物質拋射。NASA指出，太空天氣模式可能直接影響太空飛行器的運作和太空人的安全，但也可能波及地球，因為太空天氣會影響電網、GPS系統和無線電通訊。

NASA 太空人 科學家

延伸閱讀

影／環保心舞臺盼喚起環保心 彭啓明：破壞環境就是一種罪

【重磅快評】蚊子攻克冰島 宣示暖化危害急迫近身

占星看今生理想模樣(上) ／巨蟹喜歡大家庭、雙子打破砂鍋問到底

不再釣地球！苗栗龍鳳漁港釣魚平台延伸完成 明年再增苑裡釣台

相關新聞

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能...

法國至少50萬人罷工示威 要求課徵富人稅促公平

法國各大工會今天串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全國約50萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富...

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

學者陳芳明赴新加坡座談 分享台灣文學史歷程與啟蒙故事

文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量

愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。