NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能影響太空天氣與地球的科技運作。

一項由2名NASA科學家進行的新研究，於9月初刊登在同儕審查期刊《天文物理期刊》（Astrophysical Journal Letters）上，顯示太陽活動自2008年起逐步升高。此前，太陽已連續數十年呈現活動減弱趨勢，原被視為即將進入歷史性低活躍期的徵兆，因此這項逆轉令人始料未及。

NASA噴射推進實驗室（JPL）太空電漿物理學家、該研究的主要作者賈辛斯基（Jamie Jasinski）在聲明中表示：「各項跡象原本都顯示太陽將進入長期低活躍期，所以看到這股趨勢逆轉確實令人驚訝，太陽正在慢慢甦醒。」

太陽活動從1980年代到2008年呈下降趨勢，當時NASA確定太陽已達到有記錄以來的最弱狀態。NASA表示，太陽的活動或不活躍通常以約11年的周期波動，但某些模式可能持續更長時間。

地球目前正處於2020年開始的第25個太陽周期（Solar Cycle 25）。美國國家氣象局（National Weather Service）指出，上個太陽周期平均長達11年，是過去一個世紀以來最弱的一次。科學家原以為太陽將維持所謂的「深度太陽極小期」，認為這段低活躍期會持續，最終進入創紀錄的低活躍新階段。賈辛斯基在NASA新聞稿中表示：「但隨後太陽風下降的趨勢終止了」。

賈辛斯基與JPL研究員維利（Marco Velli）共同撰寫的研究，追蹤太陽系中太陽等離子體增量的爆發，以及更強烈的磁場測量值，顯示這些現象皆與太陽活動相關。

研究人員發現，太陽活動的增加可能影響太空天氣，導致更多的太陽風暴、太陽耀斑和日冕物質拋射。NASA指出，太空天氣模式可能直接影響太空飛行器的運作和太空人的安全，但也可能波及地球，因為太空天氣會影響電網、GPS系統和無線電通訊。