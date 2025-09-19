媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

母聽槍聲發現兒子倒伏車內

綜合外媒報導，事件發生在6月19日下午，28歲的畢凱特（Keiara Bickett）接載一對子女，駕車到印第安納波利斯的一個停車場，她突然聽到一下巨大槍聲，一度以為是外面傳來的，並試圖彎身躲開，但隨即看到2歲兒子賈瓦里烏斯（Javarius）摔倒在副駕座位的地板上，立即報警將兒子送院搶救，惜終傷重不治，醫生指兒子右眼受了中距離槍傷。

由於當時畢凱特一直沒有見到兒子手持手槍，而8歲女兒則指事發前弟弟曾一度爬在她身上，而她在玩手機，直至聽到槍聲才發現弟弟倒伏在座位地上。後來警方經調查，發現兒子疑從畢凱特手提包取出槍械，而該手提包沒有拉上拉鏈，且沒有使用槍套，而該槍械平時是存放在家中櫃內盒內。畢凱特事後被捕，遭控以嚴重疏忽導致死亡罪。

當局籲槍枝持有人要受安全訓練

負責案件的檢察官梅爾斯（Ryan Mears）表示：「孩子失去生命，家庭變得支離破碎，這一切本不該發生」，呼籲當局要求槍枝持有人接受安全訓練，否則只會再發生同類悲劇。

