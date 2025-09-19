快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

香港01／ 撰文：喬納森
圖為手槍示意圖。圖/ingimage
圖為手槍示意圖。圖/ingimage

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

母聽槍聲發現兒子倒伏車內

綜合外媒報導，事件發生在6月19日下午，28歲的畢凱特（Keiara Bickett）接載一對子女，駕車到印第安納波利斯的一個停車場，她突然聽到一下巨大槍聲，一度以為是外面傳來的，並試圖彎身躲開，但隨即看到2歲兒子賈瓦里烏斯（Javarius）摔倒在副駕座位的地板上，立即報警將兒子送院搶救，惜終傷重不治，醫生指兒子右眼受了中距離槍傷。

由於當時畢凱特一直沒有見到兒子手持手槍，而8歲女兒則指事發前弟弟曾一度爬在她身上，而她在玩手機，直至聽到槍聲才發現弟弟倒伏在座位地上。後來警方經調查，發現兒子疑從畢凱特手提包取出槍械，而該手提包沒有拉上拉鏈，且沒有使用槍套，而該槍械平時是存放在家中櫃內盒內。畢凱特事後被捕，遭控以嚴重疏忽導致死亡罪。

當局籲槍枝持有人要受安全訓練

負責案件的檢察官梅爾斯（Ryan Mears）表示：「孩子失去生命，家庭變得支離破碎，這一切本不該發生」，呼籲當局要求槍枝持有人接受安全訓練，否則只會再發生同類悲劇。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

比特犬咬死人！4歲兒獨留在家遭撕咬亡　母涉疏忽照顧致死被捕

單車男遭5比特犬圍剿！狂咬23分鐘縫500針傷重不治　主人下場曝光

文章授權轉載自《香港01》

槍枝

相關新聞

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能...

法國至少50萬人罷工示威 要求課徵富人稅促公平

法國各大工會今天串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全國約50萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富...

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

學者陳芳明赴新加坡座談 分享台灣文學史歷程與啟蒙故事

文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量

愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。