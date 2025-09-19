慕尼黑啤酒節本週末登場 車站嚴禁攜帶刀具

快訊

中央社／ 柏林19日專電

慕尼黑啤酒節明天登場，當地警方宣布，節慶期間禁止在慕尼黑各車站攜帶刀具，會場周邊也會實施嚴格安檢，以保障參加者安全。

一年一度的慕尼黑啤酒節是德國最著名節慶之一，每年都會迎來全球觀光客朝聖，根據「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur），去年啤酒節期間，旅館價格比平日上漲60%，今年甚至有旅館狂漲9倍，足見啤酒節受觀光客歡迎程度。

為保障遊客安全，慕尼黑警方公告，當地時間9月20日至10月6日早晨，慕尼黑各車站與啤酒節會場嚴禁攜帶各類刀具、槍械（含空包彈槍）、危險工具及各種打擊、刺擊武器，違規者將被警方沒收物品、禁止進入車站或被驅離啤酒節。

許多遊客會隨身攜帶的瑞士刀或附帶小刀的開瓶器也在禁令範圍內，需特別留意。警方也將在啤酒節會場設置臨時「啤酒節派出所」，加強執勤。

近年德國發生多起持刀傷人案，去年8月德國西部城市索林根（Solingen）持刀襲擊事件造成至少3死8重傷，德國重啟「禁刀令」辯論，各邦再度收緊民眾在公共場合攜帶刀械的相關規定。

根據適用全德的「武器法」規定，民眾不得在公共場合持有特定武器及刀片長度超過12公分的刀具。

慕尼黑則自今年1月起，在中央車站等治安熱點與人潮大量聚集的特定區域設置「武器禁區」，民眾在禁區內禁止攜帶任何刀具。啤酒節等特殊節慶期間，「武器禁區」特別擴大至各車站與啤酒節會場。

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能...

法國至少50萬人罷工示威 要求課徵富人稅促公平

法國各大工會今天串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全國約50萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富...

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

學者陳芳明赴新加坡座談 分享台灣文學史歷程與啟蒙故事

文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量

愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1...

