慕尼黑啤酒節本週末登場 車站嚴禁攜帶刀具

慕尼黑啤酒節明天登場，當地警方宣布，節慶期間禁止在慕尼黑各車站攜帶刀具，會場周邊也會實施嚴格安檢，以保障參加者安全。

一年一度的慕尼黑啤酒節是德國最著名節慶之一，每年都會迎來全球觀光客朝聖，根據「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur），去年啤酒節期間，旅館價格比平日上漲60%，今年甚至有旅館狂漲9倍，足見啤酒節受觀光客歡迎程度。

為保障遊客安全，慕尼黑警方公告，當地時間9月20日至10月6日早晨，慕尼黑各車站與啤酒節會場嚴禁攜帶各類刀具、槍械（含空包彈槍）、危險工具及各種打擊、刺擊武器，違規者將被警方沒收物品、禁止進入車站或被驅離啤酒節。

許多遊客會隨身攜帶的瑞士刀或附帶小刀的開瓶器也在禁令範圍內，需特別留意。警方也將在啤酒節會場設置臨時「啤酒節派出所」，加強執勤。

近年德國發生多起持刀傷人案，去年8月德國西部城市索林根（Solingen）持刀襲擊事件造成至少3死8重傷，德國重啟「禁刀令」辯論，各邦再度收緊民眾在公共場合攜帶刀械的相關規定。

根據適用全德的「武器法」規定，民眾不得在公共場合持有特定武器及刀片長度超過12公分的刀具。

慕尼黑則自今年1月起，在中央車站等治安熱點與人潮大量聚集的特定區域設置「武器禁區」，民眾在禁區內禁止攜帶任何刀具。啤酒節等特殊節慶期間，「武器禁區」特別擴大至各車站與啤酒節會場。