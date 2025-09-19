法國至少50萬人罷工示威 要求課徵富人稅促公平

法國各大工會今天串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全國約50萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富人增稅以擴充預算財源，並促進稅收公平。

以官方數據來看，今天遊行人數是上週民眾在社群媒體發起「攔阻一切」（Bloquons Tout）示威行動的兩倍多，當時內政部估算全國近20萬人參與。

在巴黎，各大工會號召下午在巴士底廣場（Place dela Bastille）集合，行經共和國廣場（Place de laRépublique）走向民族廣場（Place de la Nation），涵蓋產業包括教育界、大眾運輸業、醫藥業等，警方估計約5.5萬人參與，其中許多人不滿社會不公平，希望財富重新分配。

新任總理勒克努（Sébastien Lecornu）上週就任後，旋即宣布放棄取消兩個國定假日，並限制卸任總理和部長們的優惠待遇，但未能平息民眾怒火。

43歲的正音師瑪莉詠（Marion）接受中央社訪問時說，上述兩項措施本來就該做，她期望的是政府停止刪減公共服務和社會福利，並促進社會公平、保護生態，而不是只說說場面話，「總而言之，我們要的是更多平等」。

因此她也支持政府課徵「祖克曼稅」（taxeZucman），構想來自經濟學者祖克曼（GabrielZucman），即針對財富超過1億歐元的頂級富裕階層課徵至少2%的稅率。

即便有人指稱這是一種「沒收」，但瑪莉詠認為，這才是能達成「稅收公平」的措施，因為「以比例來說，由於節稅等各種手段，超級富人實際上繳的稅根本沒有你我這麼多」。

24歲大學生路易（Louis）和蕾雅（Léa）舉著寫有「祖克曼稅」的標語牌參與遊行。路易說，他上街目的是抗議現有預算案、主張課徵富人稅，為生態轉型和公共服務爭取財源。

蕾雅說，勒克努放棄取消國定假日及取消卸任官員的終身優惠待遇，是個好的開始，但遠遠滿足不了人民訴求，也不足以解決國家在社會、環境和經濟方面的重大議題，「我們期待他做得更多」。

極左派主張總統馬克宏（Emmanuel Macron）為這場政治危機下台負責，抗議群眾中也有人舉著「馬克宏滾蛋」的標語牌。但路易認為：「他走了誰來接任？遺憾的是，在法國我們也忌憚極右派，要留意他（馬克宏）是在什麼情況下卸任、誰來取代他，這也很令人擔憂。」

48歲的大學教授楊恩（Yann）走上街頭的動機之一也是不滿財富分配不均。他受訪時表示：「一個億萬富翁賺來的錢遠比任何老實工作一輩子的人還多，金錢的價值和勞動的價值脫節了，而這兩者本應相互關聯。」

他指出，特別令他不滿的是，隨著一些人在國際間累積巨額財富，這種不平衡現象加劇，而政府不但不打擊這種現象，反而對富人減稅、對沒那麼有錢的人加稅，以維持這種局面。

巴黎的遊行活動大致和平，在樂隊伴奏下，甚至有些嘉年華氛圍。但傍晚時分，作為遊行終點的民族廣場一度出現緊張的警民對峙，警方投擲催淚彈驅散群眾，並出手阻止一群人闖入一家速食店，還制止一起銀行攻擊案。

在里昂（Lyon），有一名法國電視台記者和一名警察在警民衝突中受傷。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）說，雖有「7300名極端分子」企圖在活動中製造混亂，但「我們確保了和平遊行的自由」。警方在全國共逮捕309人，拘留134人，各地破壞行為沒有預想來得嚴重。

勒克努傍晚透過新聞稿表示，他近日將再次接見工會代表，繼續與社會夥伴對話。