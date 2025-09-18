川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

川普當天先乘坐直升機抵達溫莎堡，英國王儲威廉與妻子凱特前往迎接，據英媒報導，川普與王儲夫婦逐一握手時，大讚凱特「你很漂亮，很漂亮。」（you're so beautiful, so beautiful.）

他並在與威廉王子打招呼時，稱呼對方為「我的朋友」（my friend）。

Welcome President Trump 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/Xpm5Nq2XRA — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 2025年9月17日

英國王室隆重地在溫莎堡舉行國宴，歡迎川普夫婦，在致辭時，英美兩方互相讚揚，查理三世表揚川普「致力解決世上一些最棘手的衝突」，川普則讚頌英美有偉大的友誼，查理三世是個「非常、非常特別的人」（very, very special man），王后卡蜜拉也是個「非常、非常特別的王后」（very, very special Queen）。

.@POTUS: "On behalf of all Americans, I offer a toast to one of the great friendships, two great countries, and to His Majesty, King Charlies III — a very, very special man and also a very, very special Queen." 🥂🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/kzLKVhUFgA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 2025年9月17日

川普也不忘讚美坐在他身旁的凱特，指對方如此容光煥發，如此健康、如此漂亮（so radiant and so healthy, so beautiful.），凱特報以笑容回應。

在晚宴上，川普坐在查理三世與凱特的中間，美國第一夫人梅蘭妮亞則坐在卡蜜拉與威廉王子的中間。

.@POTUS: "We're joined by history and fate, by love and language, and by transcendent ties of culture, tradition, ancestry, and destiny... The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal — it's irreplaceable and unbreakable." 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/RhFIaLNcAp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 2025年9月17日

文章授權轉載自《香港01》