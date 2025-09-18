快訊

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

香港01／ 撰文：成依華
美國總統川普坐在英國國王查理三世與英國王儲妃凱特中間。 美聯社
美國總統川普坐在英國國王查理三世與英國王儲妃凱特中間。 美聯社

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

川普當天先乘坐直升機抵達溫莎堡，英國王儲威廉與妻子凱特前往迎接，據英媒報導，川普與王儲夫婦逐一握手時，大讚凱特「你很漂亮，很漂亮。」（you're so beautiful, so beautiful.）

他並在與威廉王子打招呼時，稱呼對方為「我的朋友」（my friend）。

英國王室隆重地在溫莎堡舉行國宴，歡迎川普夫婦，在致辭時，英美兩方互相讚揚，查理三世表揚川普「致力解決世上一些最棘手的衝突」，川普則讚頌英美有偉大的友誼，查理三世是個「非常、非常特別的人」（very, very special man），王后卡蜜拉也是個「非常、非常特別的王后」（very, very special Queen）。

川普也不忘讚美坐在他身旁的凱特，指對方如此容光煥發，如此健康、如此漂亮（so radiant and so healthy, so beautiful.），凱特報以笑容回應。

在晚宴上，川普坐在查理三世與凱特的中間，美國第一夫人梅蘭妮亞則坐在卡蜜拉與威廉王子的中間。

文章授權轉載自《香港01》

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

