快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1女，這3人涉嫌為俄羅斯從事間諜活動。示意圖。路透
英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1女，這3人涉嫌為俄羅斯從事間諜活動。示意圖。路透

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1女，這3人涉嫌為俄羅斯從事間諜活動。

法新社報導，倫敦都會區警察局指出，這3人都因為涉嫌協助外國情報機構而被逮捕，違反了國家安全法。

倫敦都會區警察局還提到，他們被帶到首都倫敦的警局，隨後獲得有條件保釋。

倫敦都會區警察局反恐指揮部負責人墨菲（Dominic Murphy）說道：「我們看到愈來愈多所謂的『代理人』被外國情報機構招募。」

英國警方曾於5月中旬指出，有3位伊朗公民涉嫌從2024年8月至2025年2月為伊朗情報機構從事間諜活動，他們已經遭到起訴。

英國軍情五處（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年警告說，俄羅斯情報部門有意在英國製造「混亂」，以應對倫敦當局向烏克蘭提供的支持。

倫敦 警察 英國 反恐 間諜 俄羅斯 國家安全

延伸閱讀

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美企投資外 英國盼川普到訪達成3大目標

川普讚英國國王大排場接待「人生至高榮譽」 致辭玩笑拋出1願望

英王款宴川普 演說盼英美友好合作更上一層樓

相關新聞

晚景淒涼！前工程師年薪百萬淪「下流老人」 打工維生悲吐1事

隨著高齡化社會加劇，美國掀起「老年貧窮」浪潮，不少長者無法在退休後安享生活，反而因龐大財務壓力被迫重返職場。更令人唏噓的是...

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

美國總統川普（Donald Trump）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，川普以白領結、無尾禮服盛裝出席，坐在英國國王查理三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。

學者陳芳明赴新加坡座談 分享台灣文學史歷程與啟蒙故事

文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量

愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1...

早有前科！川普罕見遲到21分鐘 還把英王「甩身後」挨轟故意羞辱

美國總統川普（Donald Trump）展開第二天國是訪問英國行程，他於當地時間9月17日到訪溫莎堡，拜會英王查理三世（King Charles III）。外媒報導，川普不僅一開始就遲到21分鐘，還在抵達城堡後的歡迎儀式上，疑似「無視」英王、自行走在前面檢閱儀仗隊。相關影像在網上引發爭議，有網友批評川普無視王室禮儀，十分無禮。

南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

南韓首爾最新的環保型水上公共交通工具「漢江巴士」今天正式上路，沿途往返麻谷至蠶室之間的漢江沿線7個碼頭，10月起將再增開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。