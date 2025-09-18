愈來愈多代理人被招募…英國警方逮捕2男1女 涉嫌為俄羅斯從事間諜活動
英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，反恐警察在英格蘭東南部逮捕2男1女，這3人涉嫌為俄羅斯從事間諜活動。
法新社報導，倫敦都會區警察局指出，這3人都因為涉嫌協助外國情報機構而被逮捕，違反了國家安全法。
倫敦都會區警察局還提到，他們被帶到首都倫敦的警局，隨後獲得有條件保釋。
倫敦都會區警察局反恐指揮部負責人墨菲（Dominic Murphy）說道：「我們看到愈來愈多所謂的『代理人』被外國情報機構招募。」
英國警方曾於5月中旬指出，有3位伊朗公民涉嫌從2024年8月至2025年2月為伊朗情報機構從事間諜活動，他們已經遭到起訴。
英國軍情五處（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年警告說，俄羅斯情報部門有意在英國製造「混亂」，以應對倫敦當局向烏克蘭提供的支持。
