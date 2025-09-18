快訊

中央社／ 新加坡18日專電
文學史學者陳芳明到訪新加坡，18日出席在草根書室的座談會，吸引眾多民眾與會。中央社
文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量。

文學史學者陳芳明本週到訪新加坡，今天晚間出席在草根書室舉辦、以「我如何完成《台灣新文學史》」為題的座談會，新加坡社會科學大學（SUSS）中文系主任李偉雄等人出席。

陳芳明自1999年首度發表「台灣文學史論」以來，歷時12載，於2011年完成「台灣新文學史」，書寫範圍起自1920年代台灣新文學運動，終於21世紀第1個10年的群聲並起。

全書共分24章，完整介紹台灣社會各個時期文學發展，內容包括重要作家、文學作品、文學雜誌、文學社團、文學思潮演變、文學論戰、文壇大事等領域。

他回顧寫作過程時坦言，這本書對他而言並不容易，「過去沒有人將台灣文學的藝術成就以完整歷史架構呈現，我決定要把它寫出來。」歷時辛苦的寫作歲月，雖然艱難，但他強調「回想起來很值得」。

陳芳明指出，台灣文學史反映社會脈動，來自不同群體的創作都可納入視野，包括農民文學、眷村文學等。他認為，文學如同日常生活的提煉，展現了多元文化能量；自己受過學習歷史的訓練，因此寫作時格外注重年代脈絡。

此外，他也談到對新加坡的印象，認為這座城市不斷變化，仍保持乾淨整齊的街道與建築。不少讀者與民眾參與座談會，給予熱烈迴響。

陳芳明 新加坡 台灣文學

學者陳芳明赴新加坡座談 分享台灣文學史歷程與啟蒙故事

文學史學者陳芳明到訪新加坡，今天他在一場座談會上分享，台灣文學史反映社會脈動，文學如同日常生活的提煉，展現多元文化能量

