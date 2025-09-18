早有前科！川普罕見遲到21分鐘 還把英王「甩身後」挨轟故意羞辱

快訊

香港01／ 撰文：莊勁菲
外媒報導，川普不僅一開始就遲到21分鐘，還在抵達城堡後的歡迎儀式上，疑似「無視」英王、自行走在前面檢閱儀仗隊。 路透社
外媒報導，川普不僅一開始就遲到21分鐘，還在抵達城堡後的歡迎儀式上，疑似「無視」英王、自行走在前面檢閱儀仗隊。 路透社

美國總統川普（Donald Trump）展開第二天國是訪問英國行程，他於當地時間9月17日到訪溫莎堡，拜會英王查理三世（King Charles III）。外媒報導，川普不僅一開始就遲到21分鐘，還在抵達城堡後的歡迎儀式上，疑似「無視」英王、自行走在前面檢閱儀仗隊。相關影像在網上引發爭議，有網友批評川普無視王室禮儀，十分無禮。

每日郵報報道，川普和梅蘭妮亞（Melania Trump）周三從倫敦乘坐直升機，於下午12時16分到達溫莎堡，比原定時間晚了21分鐘。報導指出這很不尋常。

川普隨後受到查理三世的歡迎，並一同檢閱儀仗隊。有網友在社交平台X上轉發相關影片片段，批評川普走在英王前面，仿佛對方不存在似的，感覺有欠尊重。

美國《新聞周刊》（Newsweek）引述英國王室消息人士透露，按照王室禮儀，到訪的外國元首必須走在君主前面。但外賓有時也會因違反非正式禮儀慣例而受批評。川普這次走在英王前面是否錯誤，報道指很大程度上取決於儀隊檢閱的編排如何。據悉，按照慣例，川普應該首先進行發言，如同其他來訪的外國元首一樣。

每日郵報對此引述當時白金漢宮官員的話為川普辯護，否認這麼做是「粗魯」的。而從溫莎堡皇家講台上的單獨錄像中顯示，查理三世確實有示意川普走到他前面。因此，川普並沒有違反禮儀或禮節，儘管有網上意見評論這種行為「不雅」。

川普在英國的言行之所以受到關注，主要原因是川普的「前科」。有網友稱：「川普是故意這麼做的，為了羞辱王室。」並指出早在2019年訪英期間，川普就曾走到已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）面前，迫使女王必須繞過他。

除此之外，有英媒還暗示，川普抵達溫莎堡後數分數便違反了與威廉王子（Prince William）的王室禮儀，拍打他的手臂。正確的問候方式應該是鞠躬，但今天威廉王子有許多非正式的見面方式，包括握手、擁抱等。

文章授權轉載自《香港01》

