南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

中央社／ 首爾18日專電
韓國首爾最新的環保型水上公共交通工具「漢江巴士」18日正式上路。圖／首爾市政府提供（中央社）
韓國首爾最新的環保型水上公共交通工具「漢江巴士」18日正式上路。圖／首爾市政府提供（中央社）

南韓首爾最新的環保型水上公共交通工具「漢江巴士」今天正式上路，沿途往返麻谷至蠶室之間的漢江沿線7個碼頭，10月起將再增開通勤快線，希望減少市中心交通壓力。

經過3個月的試運，首爾市政府在17日舉行啟航典禮，「漢江巴士」今天起正式開始營運，初期考慮安全及服務品質等因素，投入8艘船，每隔1到1.5小時一班，每天上午11時至晚間9時37分（抵達時間），共運行14班次。

待中秋假期結束後，漢江巴士每天運行班次將從10月10日起增至30班，包括通勤尖峰期間每15分鐘一班的通勤快線，運行時間也延長為上午7時至晚上10時30分，週末則為上午9時30分至晚上10時30分。

考量市民需求，首爾市政府表示，運行船隻將在10月底追加4艘，運行班次也將擴大至48班。

漢江巴士票價為單程3000韓元（約新台幣65元），若使用氣候同行卡，在原有方案上追加5000韓元（約新台幣109元）則能享受無限次乘坐優惠。

首爾市政府表示，所有漢江巴士皆為環保型船隻，與柴油動力船相比，其中8艘混合動力船的二氧化碳排放量減少52%，4艘電動船則將實現零碳排。船隻也以首爾觀光景點命名，例如景福宮號、南山首爾塔號等，並設置該景點的拍照背景區，為旅程增添樂趣。

配合漢江巴士開通，多數碼頭都與業者合作設置便利商店、餐廳及咖啡廳，碼頭周邊增設共享單車租賃點，並開通連接麻谷、蠶室、狎鷗亭等3個碼頭與地鐵站的免費接駁巴士，更便於民眾使用。

首爾市最新「漢江巴士」18日正式上路，圖為汝矣島站碼頭。圖／首爾市政府提供（中央社）
首爾市最新「漢江巴士」18日正式上路，圖為汝矣島站碼頭。圖／首爾市政府提供（中央社）
首爾市最新的「漢江巴士」18日正式上路，沿途經麻谷至蠶室的7個漢江沿線碼頭。圖／首爾市政府提供（中央社）
首爾市最新的「漢江巴士」18日正式上路，沿途經麻谷至蠶室的7個漢江沿線碼頭。圖／首爾市政府提供（中央社）

