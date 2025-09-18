晚景淒涼！前工程師年薪百萬淪「下流老人」 打工維生悲吐1事

隨著高齡化社會加劇，美國掀起「老年貧窮」浪潮，不少長者無法在退休後安享生活，反而因龐大財務壓力被迫重返職場。更令人唏噓的是，過去領有百萬年薪的專業白領，如今也因年紀增長導致體力與心智能力下滑，只能轉而從事低薪藍領工作，過著與昔日截然不同的晚年人生。

從年薪百萬到時薪不到千元：工程師的無奈餘生

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，88歲退休工程師約翰·法西（John Fahy）正是老年勞動潮下的縮影。曾擁有高薪職涯的他，如今在一家家庭用品零售商客服部門輪班，每天需長時間站立，時薪僅23美元（約新台幣697元），遠低於過去的工程師收入。他坦言：「若沒有額外收入，我無法維持生活。」

法西回憶，數年前妻子罹病，龐大的醫療費用對家庭積蓄造成沉重壓力。即便妻子去年已過世，他仍必須繼續工作。對他而言，工作不僅是維持生計的手段，也成了精神支柱。他表示：「工作讓我能繼續生活，也能與人互動，我不覺得自己會真正退休。」他唯一的心願，是親眼見到孫女順利完成大學學業。

經濟壓力成主因：上百名高齡長者的悲歌

《商業內幕》調查了超過140名80歲以上仍在工作的長者，結果顯示，多數人都是因經濟壓力而不得不繼續工作。報導指出，雖然這些長者的時薪普遍高於美國聯邦最低工資7.25美元（約新台幣220元），但自2009年起聯邦最低工資長期未調整，而同期通膨率已上升逾50%，使他們的實質購買力大幅下降，不得不依靠工作維持基本生活。

在這些高齡勞動者中，不少人早年曾任白領或高薪藍領，但隨著年齡增長及健康狀況下降，他們不得不接受薪資較低的工作。儘管如此，多數人仍抱持「有工作總比沒工作好」的心態，在社會邊緣努力尋求自我尊嚴。

另一名89歲的希爾德布蘭德（Hildebrand）故事同樣令人感到悲傷。他因三十年前離婚而喪失所有財產，如今仍努力填補經濟缺口。每週工作三天、每天送貨九小時，但月薪僅相當於他1970年代一週的收入。他坦言：「人生總有起伏，能工作我心存感激，但已無力像過去那樣享受高檔生活。」

這些個案顯示，即便社會整體看似富裕，許多長者的晚年生活仍面臨困境。他們的經歷不僅反映個人掙扎，也揭示了高齡化社會中不容忽視的集體挑戰與隱憂。