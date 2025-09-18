歐洲與地中海地區8月遇乾旱 法新社：逾半土地受影響「創新紀錄」

快訊

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

法新社分析歐洲氣候數據後發現，歐洲及地中海盆地今年8月經歷創紀錄乾旱，該地區過半土地都受到影響。

法新社報導，根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S），前述地區上月有53%土地遭遇乾旱影響，創下自2012年有紀錄以來新高。

該數字遠高於2012年至2024年間的8月平均值30.1%。

東歐及巴爾幹半島受災情形尤其嚴峻。由於高溫引發野火，巴爾幹半島國家有數以千計民眾撤離危險地帶，還有兩人喪命。

西歐也受到嚴重衝擊，葡萄牙有70%地區降雨量減少。

法國8月遭今年夏天第2波熱浪席捲，全國2/3地區面臨缺水窘境。

東地中海地區數國也不例外，亞美尼亞、喬治亞和黎巴嫩90%以上國土都受乾旱影響。

土耳其今年也面臨多起野火，全國有84%地區出現缺水情形。

