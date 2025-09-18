歐洲與地中海地區8月遇乾旱 法新社：逾半土地受影響「創新紀錄」

「所有商品都賣1英鎊，這間公司也賣1英鎊。」大部分人都不免要為生活精打細算，因此標榜低廉均一售價的商店，在很多國家都大行其道，例如台灣有10元商店、日本有百元商店，英國也有1鎊商店，但如今英國的1鎊店卻深陷窘境——曾以「所有商品售價都是1英鎊」聞名全英國的Poundland連鎖零售店，在面臨嚴峻的財務困境後，於2025年6月出售易主，出售價格正如商店名稱，以象徵性的1英鎊價格賣給了美國投資公司Gordon Brothers旗下子公司Peach Bidco。

2025-09-18 16:14