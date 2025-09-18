想尿卻尿不出來？醫師示警「尿滯留不是小事」 籲3情況快衝急診

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上廁所時「想尿卻尿不出來」可能不是小問題，美國泌尿專科醫師指出，這種情況往往跟尿滯留（urinary retention）有關，可能是膀胱已經裝滿卻無法排空，或者膀胱其實是空的卻仍有尿意。醫師提醒，如果發生3種症狀就是緊急狀況，必須馬上去急診，否則可能導致腎臟受損。

膀胱由肌肉纖維構成，就像一顆氣球，負責儲存尿液。底部有一個狹窄區域稱為膀胱頸，與尿道相連。排尿時，膀胱肌肉需收縮、膀胱頸與尿道口放鬆，尿液才能順利排出。如果過程被阻斷，像是攝護腺肥大、便祕、藥物副作用、結石或神經訊號異常，都可能導致尿液無法流出。

尿滯留最常見於50歲以上男性。另有研究指出，70歲以上男性約有1成會在5年內出現急性尿滯留，到80歲時比例甚至接近1/3。最常見的原因就是攝護腺肥大壓迫尿道。女性雖較少見，每年大約只有0.003%，但若有膀胱下垂或神經問題，也可能發生。

醫師提醒，這並不是只有老年人才會遇到的狀況。日常生活中的便祕就可能「卡住」膀胱出口，讓人突然尿不出來。此外，感冒藥或過敏藥中的去充血劑、抗組織胺，以及某些抗憂鬱藥、止痛藥，都可能造成排尿困難。其他可能原因還包括尿路結石、尿道狹窄、血塊及感染阻塞尿道口。若患有神經系統疾病，例如多發性硬化症、糖尿病、脊髓損傷或中風，也可能導致控制膀胱排空的神經受損。

布瑞巴特強調，如果完全解不出尿且膀胱脹痛、腹部腫脹，甚至嘗試放鬆或排便後還是沒有尿液排出，這就是緊急狀況。他說：「遇到這種情況要馬上去急診，否則可能導致腎臟受損。」

另外，有些人毫無症狀，但超音波卻顯示膀胱內殘留大量尿液。這種「無聲型滯留」若長期忽視，恐導致感染或膀胱損傷。

醫師建議，平時要留意身體變化，如果有尿流變弱、需要用力，或夜間頻尿，不要只當作年紀大了；並且和醫師討論服用藥物是否會影響排尿。平常攝入足夠水分，避免腸道堵住、便祕影響排尿。

布瑞巴特呼籲，排尿問題看似尷尬，卻是身體的警訊。即早就醫檢查，不論是單純的換藥，還是必要時動手術，都能大幅降低後續風險。