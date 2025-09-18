印度台灣形象展將揭幕！主題與印度政策相符 AI、無人機成焦點

快訊

中央社／ 新德里18日專電
2025年印度台灣形象展將在新德里舉行，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副處長鄭凱仁（左5）表示，展會4大主軸與印度重大政策相映。中央社
2025年印度台灣形象展25日將在新德里揭幕，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副處長鄭凱仁17日在展前記者會上表示，這次展會主題都與印度目前的重點政策呼應，當中最受矚目的包括AI、無人機等。

台灣與印度的雙邊貿易近年不斷成長，雙方往來的領域包括半導體、電子、再生能源、電動車、醫療保健等，台灣在先進製造、資訊通訊技術、綠色解決方案等領域具有優勢，也和印度「數位印度」（Digital India）、「在印度製造」（Make in India）等國家級大型計畫中的優先事項有高度相關，為台灣與印度合作的深化奠下基礎。

鄭凱仁在展前記者會致詞時表示，印度的經濟這幾年來持續成長，今年已成為全球第4大經濟體，預計2025年到2030年間，還將躍升為全球第3大經濟體，且印度經濟快速成長、國內市場龐大、人才濟濟、已成為許多台商投資建廠、拓展業務的首選。

鄭凱仁提到，在全球供應鏈重組的背景下，台灣已證明自己是值得信賴的可靠夥伴，台灣和印度不論在半導體、電子製造、再生能源、汽車等領域，都已建立起穩固的合作關係。

鄭凱仁指出，台灣形象展是提升台灣、印度合作的重要平台，今年的重點放在智慧製造、智慧科技、綠色永續、健康樂活4大主軸，他說：「這是台灣形象展第8次到印度舉行，此次的4大主題，基本上都是對應如：Make in India、Digital India等，一些印度現在比較重視的政策。」

駐印度代表處經濟組組長陳郁淇提到，台灣和印度2024年的雙邊貿易額達106億美元，創下歷史新高，展現雙方經濟合作強勁的動能，且有超過300家台資企業在印度設立分支機構，累積投資約達58億美元，看得出台商對印度市場的投資有日益加大的趨勢。

隨著地緣政治格局和全球供應鏈的變化，台灣與印度在科技和電子製造業的合作逐漸深化，台灣企業不僅看重印度的市場潛力，也將其視為深耕的重要基地希望實現互利共贏的目標。

2025年印度台灣形象展將在新德里舉行，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副處長鄭凱仁（圖）在展前記者會上表示，這次展會主題都與印度目前的重點政策呼應，AI、無人機等更是展會的焦點。中央社
2025年印度台灣形象展將在新德里舉行，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副處長鄭凱仁（圖）在展前記者會上表示，這次展會主題都與印度目前的重點政策呼應，AI、無人機等更是展會的焦點。中央社

