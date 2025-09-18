快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

聽新聞
0:00 / 0:00

人類貪杯源自於此？研究曝黑猩猩「每天至少一杯酒」 從發酵水果攝取酒精

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
今天發表的研究指出，黑猩猩每天攝取的酒精相當於至少一杯酒。路透資料照
今天發表的研究指出，黑猩猩每天攝取的酒精相當於至少一杯酒。路透資料照

今天發表的研究指出，黑猩猩每天攝取的酒精相當於至少一杯酒，原因是牠們食用成熟發酵的水果；這或許能解釋為何人類會被酒精吸引。

這項在非洲野外、黑猩猩棲息地進行的研究，支持人類可能從靈長類動物繼承對酒精的偏好及代謝能力的理論，儘管酒精對人類具有毒性。

研究人員採集黑猩猩食用的水果，並測量水果中因糖分發酵產生的乙醇含量，得出我們演化上的近親每天都攝取酒精的結論。

而且牠們攝取量不少，根據黑猩猩大量食用水果的情形，研究人員推算牠們每日約攝入14公克的酒精。

研究首席作者、加州大學柏克萊分校博士候選人馬羅（Aleksey Maro）告訴法新社：「以體型換算，相當於黑猩猩每天喝下一品脫啤酒。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 水果 動物 黑猩猩

延伸閱讀

拿獵槍打爆鄰居頭維持12年刑 酒精使用障礙刑後監護5年變3年

活不到百歲？研究曝壽命成長已趨緩 人類壽命極限可達「這歲數」

漱口水NG行為要注意 醫師警告：用錯恐害口腔菌叢失衡、長黴菌

傷肝食物排行榜「水果登第一名」擊敗炸物、甜麵包！特別留意2種加工品

相關新聞

1鎊商店以1鎊易主：英國零售巨頭Poundland興衰史

「所有商品都賣1英鎊，這間公司也賣1英鎊。」大部分人都不免要為生活精打細算，因此標榜低廉均一售價的商店，在很多國家都大行其道，例如台灣有10元商店、日本有百元商店，英國也有1鎊商店，但如今英國的1鎊店卻深陷窘境——曾以「所有商品售價都是1英鎊」聞名全英國的Poundland連鎖零售店，在面臨嚴峻的財務困境後，於2025年6月出售易主，出售價格正如商店名稱，以象徵性的1英鎊價格賣給了美國投資公司Gordon Brothers旗下子公司Peach Bidco。

想尿卻尿不出來？醫師示警「尿滯留不是小事」 籲3情況快衝急診

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上廁所時「想尿卻尿不出來」可能不是小問題，美國泌尿專科醫師指出，這種情況往往跟尿滯留（...

人類貪杯源自於此？研究曝黑猩猩「每天至少一杯酒」 從發酵水果攝取酒精

今天發表的研究指出，黑猩猩每天攝取的酒精相當於至少一杯酒，原因是牠們食用成熟發酵的水果；這或許能解釋為何人類會被酒精吸引

印度台灣形象展將揭幕！主題與印度政策相符 AI、無人機成焦點

2025年印度台灣形象展25日將在新德里揭幕，中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副處長鄭凱仁17日在展前記者會上表示，這...

進口尿布驚見小紅鰹節蟲幼蟲　澳洲憂穀物出口受衝擊

澳洲農業部表示，在全國超市販售的進口紙尿褲中，發現具高度威脅性的害蟲「小紅鰹節蟲」幼蟲。當局憂心這種害蟲恐將危及穀物倉儲...

餐飲缺工嚴重 日丸龜製麵出招留才：子女用餐免費、店長最高薪410萬

根據日媒「FNN」報導，讚岐烏龍麵連鎖「丸龜製麵」的母公司Toridoll在17日宣布，將使用全新的店長薪酬制度，店長年薪上限可達2,000萬日圓（約新台幣410萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。