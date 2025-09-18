進口尿布驚見小紅鰹節蟲幼蟲　澳洲憂穀物出口受衝擊

澳洲農業部表示，在全國超市販售的進口紙尿褲中，發現具高度威脅性的害蟲「小紅鰹節蟲」幼蟲。當局憂心這種害蟲恐將危及穀物倉儲，重創澳洲價值數以百億計美元的農業出口。

路透社報導，農業部16日在聲明中表示，自9月7日在新南威爾斯州首次通報發現「小紅鰹節蟲」（khapra beetle）幼蟲後，當局已與進口商及零售商合作，追蹤並處理出現這種害蟲的紙尿褲。

小紅鰹節蟲是一種體長僅約3公釐的棕色小甲蟲，專門啃食儲藏的穀物，使榖物無法使用。澳洲目前仍是全球少數未受這種害蟲入侵的非疫區。

農業部將小紅鰹節蟲列為澳洲價值約180億澳元（約新台幣3600億元）穀物產業面臨的最大害蟲威脅，並警告稱一旦牠們在澳洲定殖，貿易夥伴國可能全面拒絕澳洲的農產品，導致難以估計的經濟損失。澳洲是全球主要的小麥、大麥和高粱出口國。

農業團體「新南威爾斯農民協會」主席馬丁（Xavier Martin）形容情況極為嚴峻：「這種害蟲的衝擊，將不亞於在澳洲爆發口蹄疫。」

他指出：「政府應當動用一切力量圍堵並根除這種害蟲，否則後果將不堪設想。」

據悉，這批問題紙尿褲由比利時製造商Ontex供應，但Ontex公司尚未對此發表評論。

根據澳洲農業部資料，小紅鰹節蟲原產於印度，現已蔓延至亞洲、非洲和歐洲多個國家。