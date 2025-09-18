日本沖繩通過法案 拚2026年度起開徵旅遊住宿稅

日本沖繩縣議會今天在全體會議全票通過旅遊住宿稅相關的條例案以及追加預算案。沖繩縣政府接下來將與日本中央的總務省協商，力拚在明年4月開始的2026年度開徵旅宿稅。

綜合「琉球新報」與「沖繩時報」報導，沖繩縣石垣市、宮古島市、本部町、恩納村、北谷町這5個市町村（類似鄉鎮市）計劃與縣府同步開徵旅宿稅。

旅宿稅預計採用固定比例制（定率制），亦即一律以住宿費的2%來計算，每人每晚最多2000日圓（約新台幣430元）為上限，其中縣稅為固定比例0.8%，上限800日圓，而市町村稅為1.2%，上限1200日圓。

校外教學的學生，或是到當地參加體育賽事、社團活動的兒童或學生，則可免繳旅宿稅。

接下來，上述5個市町村將把法案送交給各個市町村議會審議。法案通過之後，這5個地區將與縣府共同提請總務大臣（相當於內政部長）核可，預計能在3個月內獲得批准。之後，觀光業者將與地方政府等方面協商細節，經過約一年的公告期間後，正式開徵旅宿稅。

縣府估計，旅宿稅能帶來每年約78億日圓的收入。這部分的稅收將由上述5個市町村與縣府依特定比例分配；而縣府也會把特定比例的旅宿稅金，當作補助金，提供給其他未另外向旅客徵收旅宿稅的市町村。

而徵收到的旅宿稅，預計當作補助計畫的財源，像是補助離島居民前往沖繩本島醫院看醫生時，需要負擔的住宿費等費用。