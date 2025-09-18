快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吉岡茂最後順利入住安養院，起初性情暴躁，但在專業人員照顧下逐漸恢復穩定心情，展露笑容。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
根據「THE GOLD ONLINE」報導，日本一位80歲的老人吉岡茂（化名），每月依靠約17萬日圓（約新台幣35,700元）的退休金生活。某日在家中跌倒後，他開始需要日常照護，於是請求住在附近的長女秋子（化名，55歲）協助。起初秋子建議父親入住養老機構，方便照顧與工作兼顧，但父親卻情緒性地回應：「你是要拋棄你爸爸嗎？」讓她心生愧疚，決定自行照顧父親。

秋子努力在工作與家庭照護間取得平衡，使用帶薪休假與家庭照護假，但壓力與身體疲勞逐漸累積。即使她提出聘請照護人員或安排日間照顧，父親仍堅決表示「不想被外人照顧」。在長時間的疲勞與壓力下，秋子的身心狀況急速惡化，甚至因過勞而住院治療，最終被迫辭去工作。

面對父親不體諒與無止境的要求，秋子心生絕望。某天夜裡，她留下紙條：「我真的受不了了，你得自己想辦法了。」並離家出走。隔日，吉岡茂發現紙條後反覆呼喚女兒名字，才驚覺自己自私的行為已讓女兒身心俱疲。他深感懊悔，並在秋子回家取行李時誠摯道歉，表示願意入住養老院

此事件揭示出，日本社會中仍有許多長者對養老院、照護人員等資源存有抗拒，導致家屬疲於奔命甚至身心崩潰。政府實際上提供多種照護補助與支援服務，若能及時申請、合理運用，便能有效減輕家庭照護者的壓力與風險。

後來，吉岡茂順利入住安養院，起初性情暴躁，但在專業人員照顧下逐漸恢復穩定心情，展露笑容。秋子則申請了失業補助，並透過政府就業輔導系統重返職場，雖為兼職，但已逐漸重拾生活節奏與身心健康。

專家呼籲，照護問題不應獨自承擔，務必善用社會資源，向專業機構諮詢或求助，避免將壓力集中在單一家庭成員身上。

不想被外人照顧！8旬父拒住養老院「把女兒逼到辭職住院」 一年後淚喊：對不起

