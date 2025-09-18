聽新聞
25歲日女玩Switch健身環引發中風 醫師揭致病關鍵：不熟悉動作
一名25歲日本女子因玩任天堂Switch熱門健身遊戲《健身環大冒險》而突發中風，甚至一度失明，引發廣泛關注。根據《每日郵報》報導，該女子在進行遊戲中激烈的過頂推拉動作後，出現左側頸部劇痛，隨後兩天內症狀加重，最終因左側身體麻木及視力模糊被緊急送醫。
醫師診斷指出，這名女子患上椎動脈夾層（VAD），導致血栓形成並阻塞大腦供血動脈，引發缺血性中風。這種情況通常是由頸部的劇烈壓力或創傷引起，而該女子的病因可能與遊戲中的重複性動作有關。
《健身環大冒險》是任天堂Switch上的熱門健身遊戲，透過環形控制器和腿部追蹤帶，玩家可以進行多種運動。然而，醫師提醒，首次接觸健身遊戲的玩家應諮詢專業意見，避免因不熟悉的動作導致意外受傷。
該女子在接受血栓切除術及動脈內血栓溶解術後，症狀顯著改善。14天後她順利出院，18個月追蹤顯示視力問題大幅改善，僅剩左上視野的小盲點，其他神經系統症狀已完全消失。
中風每年影響數百萬人，可能導致永久性癱瘓、視力喪失及認知困難等嚴重後果。美國疾病管制與預防中心數據顯示，每年約有16萬人死於中風。專家強調，中風患者若能及時恢復血流，可大幅提高康復機率。
任天堂尚未對此事件作出回應，但此案例提醒人們在享受科技帶來的便利與娛樂時，也需注意潛在健康風險。
