中國男遊客日本勇救落海女子 徒手爬峭壁後筋疲力盡癱坐岸邊

9月16日，日本城崎海岸有一名女士墜海，在危急關頭之下，一名來自中國陜西的男遊客徒手爬下濕滑的峭壁救人。有目擊者稱，當時海面風浪很大，救人的男子無法抓緊該名女士，只能用口咬著對方的頭髮。

《新京報》報導，目擊者王女士稱，墜海女子當時整個身體俯向海面，已經完全失去意識，有其他人丟救生圈，但海邊風很大，直接吹走救生圈。救人的中國男遊客原本是坐在岸邊休息，「過去看就覺得救生圈沒有用，就直接下去了」。

王女士稱，救人男子先越過圍欄，順著岩石慢慢爬到海邊，「崖壁很滑，根本就沒有落腳的地方，真的是很危險的一個崖壁」。

報導稱，當時有圍觀者將裝滿寶特瓶的袋拋到海中。王女士稱，救人男子將墜海女生扶躺在袋上，但當時風浪特別大，他難以抓緊對方，「甚至最後無奈到就是用嘴咬著那個女生的頭髮」。

王女士表示，兩人後來被日本的救援隊救起，「救人大哥在下面休息的時候，靠在岩石邊上，我記得有一個浪又把他捲到海裡了。到了岸上後他筋疲力盡，癱坐在那裡，連走路的力氣都沒有了」。

王女士介紹，救人男子是與妻子到日本旅遊，不會說日語，她便協助他們與救援人員溝通，「他說他54歲，從陜西西安過來旅遊。聽他妻子講，他平時也是樂於助人。他本來有點高血壓，他妻子也特別擔心他的人身安全」。

現場多位目擊者表示，救人的中國男遊客與墜海女子分別送院救治。經醫院檢查，救人的男遊客並無大礙，已前往東京。

文章授權轉載自《香港01》