餐飲缺工嚴重 日丸龜製麵出招留才：子女用餐免費、店長最高薪410萬

根據日媒「FNN」報導，讚岐烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」的母公司Toridoll在17日宣布，將使用全新的店長薪酬制度，店長年薪上限可達2,000萬日圓（約新台幣410萬元）。新制將店長職等分成4個級距，依顧客滿意度、門市營收等指標給予成果獎勵；公司目標為在3年內把適用對象增加到約300人，希望能培養出約10人擁有最高級距年薪2,000萬日圓的店長。

為了留住人才與招募，Toridoll也推出「家庭食堂制度」：在集團品牌門市工作的員工，其15歲以下子女到該品牌全國各門市用餐可免費。公司表示，盼減輕員工家中備餐的負擔，把時間挪給工作與育兒，同時提高對人才的吸引力。

外食產業近年面臨缺工與人事成本上升，各大連鎖店相繼調整薪資結構。日本餐飲龍頭之一的Skylark，也已將店長年薪上限提高到逾1,000萬日圓（約台幣205萬元），顯示改革薪資制度吸引人才的趨勢正在蔓延。

此消息也掀起廣泛討論。部分網友肯定此舉對一線經理人的激勵效果，指出外食餐飲業長期仰賴兼職、工讀，正職人力也常被工作條件與薪資拉走；而丸龜的餐點採店內現做，店長也是影響營運的重要靈魂人物之一，「店鋪營運能達標的優秀店長確實值得高薪」。但也有人提醒，之所以需要高調宣示「最高年薪」，很可能反映店長人選難尋、工時與壓力偏高的結構問題；要拿到天花板等級的年薪，恐怕得長期交出營收成果、完成各項公司要求，建議企業更該同步打造「可長可久」的工作環境，從源頭降低離職率。