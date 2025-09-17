鹿兒島連震13起！規模4.7、暫無海嘯威脅
日本鹿兒島縣今天晚間9時55分（台北時間8時55分）發生規模4.7地震，接著又連續發生多起地震，震央均位於吐噶喇列島近海，沒有引發海嘯的危險。
根據氣象廳，晚間9時55分的地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀測到震度5弱，十島村惡石島觀測到震度3。接著在9時58分至10時38分之間又發生12起地震，規模在1.9至4.7之間，均無引發海嘯的危險。
鹿兒島縣外海的惡石島今年稍早也曾經地震頻發，從6月底至7月初，累計發生1720次有感地震，許多島民疏散至島外避難。
