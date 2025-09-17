快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

鹿兒島連震13起！規模4.7、暫無海嘯威脅

中央社／ 東京17日專電
圖為日本鹿兒島縣吐噶喇列島。（路透）
圖為日本鹿兒島縣吐噶喇列島。（路透）

日本鹿兒島縣今天晚間9時55分（台北時間8時55分）發生規模4.7地震，接著又連續發生多起地震，震央均位於吐噶喇列島近海，沒有引發海嘯的危險。

根據氣象廳，晚間9時55分的地震，鹿兒島縣十島村諏訪之瀨島觀測到震度5弱，十島村惡石島觀測到震度3。接著在9時58分至10時38分之間又發生12起地震，規模在1.9至4.7之間，均無引發海嘯的危險。

鹿兒島縣外海的惡石島今年稍早也曾經地震頻發，從6月底至7月初，累計發生1720次有感地震，許多島民疏散至島外避難。

地震 鹿兒島

延伸閱讀

雲林防震觀摩研習 張麗善：防災扎根打造韌性家園

消防署北市府舉辦研討會 聚焦地震引發海嘯情境

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

俄堪察加半島外海規模7.5地震 恐引發海嘯威脅…氣象署示警

相關新聞

曾過勞發燒致多重器官衰竭 53歲醫生靠這幾招成功「回春20歲」

英國一名醫師因為過勞，一度發燒引發多重器官衰竭。在那次經驗之後，她開始改變作息和生活習慣，成功讓自己的「生理年齡」回到20歲，並決定和其他人分享自己的「回春秘訣」。

瘦瘦針影響不只食慾！研究曝：兩成患者味覺也跟著改變

德國最新研究指出，目前常見的減重針劑「瘦瘦針」如Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）與Mounjaro（猛健樂），除了能降低食慾，還可能悄悄改變味覺，讓部分使用者覺得食物比以往更甜或更鹹。

鹿兒島連震13起！規模4.7、暫無海嘯威脅

日本鹿兒島縣今天晚間9時55分（台北時間8時55分）發生規模4.7地震，接著又連續發生多起地震，震央均位於吐噶喇列島近海...

埃及博物館3000年金手鐲失蹤 機場港口加強查緝

埃及古物部表示，開羅的埃及博物館（Egyptian Museum）修復實驗室內一只擁有3000年歷史的黃金手鐲失蹤

老花眼鏡走入歷史？研究：每天點1款藥水 近視可改善維持兩年

許多人年過40後不得不依靠老花眼鏡，但國際最新研究顯示，未來或許有更簡單的選擇。阿根廷團隊在歐洲白內障暨屈光手術學會（ESCRS）年會發表成果指出，一款眼藥水每天點兩到三次，即可改善老花眼患者的近距離視力，效果甚至能持續兩年，可能讓「老花眼鏡」逐漸走入歷史。

維珍澳洲航空推「寵物同艙」 小型犬貓可與主人一起坐飛機

航空安全向來是旅客最在意的問題，如今不只人類，寵物的安全也獲得更多關注。維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布，將自10月16日起試辦「寵物同艙」（Pets in Cabin）服務，讓小型犬貓能與主人一同搭乘客艙，被視為澳洲航空業邁向「最安全、最貼心」的新嘗試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。