埃及博物館3000年金手鐲失蹤 機場港口加強查緝
埃及古物部表示，開羅的埃及博物館（Egyptian Museum）修復實驗室內一只擁有3000年歷史的黃金手鐲失蹤。
法新社報導，這只手鐲被形容為一條「鑲有球形青金石珠」的黃金手環，可追溯至埃及第21王朝法老阿蒙姆普（Amenemope）統治時期（西元前1070年至945年）。
古物部在昨天晚間發布的聲明中，並未說明這件文物最後一次出現的時間。
古物部表示，相關內部調查已展開，埃及全國各機場、海港與陸地邊境點的古物單位都已接獲通知。
古物部還說，為了調查順利，這起案件並未立即對外公布，目前實驗室內所有文物正在全面盤點。
位於解放廣場（Tahrir Square）的埃及博物館收藏逾17萬件文物，包括著名的法老阿蒙姆普的黃金葬禮面具。
