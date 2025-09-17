繼印尼後東帝汶學運抗議國會自肥 議員撤回終身退休金
東帝汶國會議員們今天表示，同意撤回為他們自己提供終身退休金的計畫。當地數以千計學生從15日開始為此集會抗議，終迫使議員們作出讓步。
路透社報導，東帝汶總人口約130萬人，生活在一個比卡達稍大的島嶼上，是東南亞最貧窮國家之一，其經濟高度依賴逐漸枯竭的石油與天然氣資源。
這起抗爭今天稍早進入第3天，仍有逾1000名學生齊集首都狄力（Dili）的國會大樓前，要求政府撤回議員終身退休金計畫。國會各黨團後來表示，已與學生達成共識，決定撤回計畫。
在此之前，議員們也曾放棄同樣引發民怨的採購65輛公務車的計畫。
各政黨聲明指出，學生已停止抗議行動。
示威民眾本週破壞政府大樓、焚燒輪胎並且向警方投擲石塊，進行抗爭，警方隨後施放催淚瓦斯加以驅散。
東帝汶1999年在聯合國監督下舉行歷史性公投，2002年正式脫離印尼獨立。自8月底以來，印尼各地也因議員自肥和警方執法過當等爭議而引爆舉國示威。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言