繼印尼後東帝汶學運抗議國會自肥 議員撤回終身退休金

中央社／ 狄力17日綜合外電報導

東帝汶國會議員們今天表示，同意撤回為他們自己提供終身退休金的計畫。當地數以千計學生從15日開始為此集會抗議，終迫使議員們作出讓步。

路透社報導，東帝汶總人口約130萬人，生活在一個比卡達稍大的島嶼上，是東南亞最貧窮國家之一，其經濟高度依賴逐漸枯竭的石油與天然氣資源。

這起抗爭今天稍早進入第3天，仍有逾1000名學生齊集首都狄力（Dili）的國會大樓前，要求政府撤回議員終身退休金計畫。國會各黨團後來表示，已與學生達成共識，決定撤回計畫。

在此之前，議員們也曾放棄同樣引發民怨的採購65輛公務車的計畫。

各政黨聲明指出，學生已停止抗議行動。

示威民眾本週破壞政府大樓、焚燒輪胎並且向警方投擲石塊，進行抗爭，警方隨後施放催淚瓦斯加以驅散。

東帝汶1999年在聯合國監督下舉行歷史性公投，2002年正式脫離印尼獨立。自8月底以來，印尼各地也因議員自肥和警方執法過當等爭議而引爆舉國示威。

議員 印尼 退休金

相關新聞

維珍澳洲航空推「寵物同艙」 小型犬貓可與主人一起坐飛機

航空安全向來是旅客最在意的問題，如今不只人類，寵物的安全也獲得更多關注。維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布，將自10月16日起試辦「寵物同艙」（Pets in Cabin）服務，讓小型犬貓能與主人一同搭乘客艙，被視為澳洲航空業邁向「最安全、最貼心」的新嘗試。

曾過勞發燒致多重器官衰竭 53歲醫生靠這幾招成功「回春20歲」

英國一名醫師因為過勞，一度發燒引發多重器官衰竭。在那次經驗之後，她開始改變作息和生活習慣，成功讓自己的「生理年齡」回到20歲，並決定和其他人分享自己的「回春秘訣」。

瘦瘦針影響不只食慾！研究曝：兩成患者味覺也跟著改變

德國最新研究指出，目前常見的減重針劑「瘦瘦針」如Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）與Mounjaro（猛健樂），除了能降低食慾，還可能悄悄改變味覺，讓部分使用者覺得食物比以往更甜或更鹹。

老花眼鏡走入歷史？研究：每天點1款藥水 近視可改善維持兩年

許多人年過40後不得不依靠老花眼鏡，但國際最新研究顯示，未來或許有更簡單的選擇。阿根廷團隊在歐洲白內障暨屈光手術學會（ESCRS）年會發表成果指出，一款眼藥水每天點兩到三次，即可改善老花眼患者的近距離視力，效果甚至能持續兩年，可能讓「老花眼鏡」逐漸走入歷史。

要2人來4人！英國遊客拒付4萬泰銖遭砍傷 泰國警方全城緝凶

泰國觀光勝地芭達雅，12日清晨驚傳外籍旅客遇襲事件。一名65歲英國男子鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）邀約兩名陪伴女子到自家公寓，不料實際到場卻出現4名跨性別性工作者，並索討總額高達4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）。男子拒絕付款後爆發激烈爭執，最後遭持刀連續攻擊，送醫急救後傷勢嚴重但穩定。

法總理為預算求共識 工會號召「黑色星期四」罷工

法國抗議潮不歇，繼上週的反政府示威後，各大工會號召明天罷工反對政府預算案，預期規模更大，也更混亂。與此同時，總理勒克努與...

