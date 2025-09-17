繼印尼後東帝汶學運抗議國會自肥 議員撤回終身退休金

東帝汶國會議員們今天表示，同意撤回為他們自己提供終身退休金的計畫。當地數以千計學生從15日開始為此集會抗議，終迫使議員們作出讓步。

路透社報導，東帝汶總人口約130萬人，生活在一個比卡達稍大的島嶼上，是東南亞最貧窮國家之一，其經濟高度依賴逐漸枯竭的石油與天然氣資源。

這起抗爭今天稍早進入第3天，仍有逾1000名學生齊集首都狄力（Dili）的國會大樓前，要求政府撤回議員終身退休金計畫。國會各黨團後來表示，已與學生達成共識，決定撤回計畫。

在此之前，議員們也曾放棄同樣引發民怨的採購65輛公務車的計畫。

各政黨聲明指出，學生已停止抗議行動。

示威民眾本週破壞政府大樓、焚燒輪胎並且向警方投擲石塊，進行抗爭，警方隨後施放催淚瓦斯加以驅散。

東帝汶1999年在聯合國監督下舉行歷史性公投，2002年正式脫離印尼獨立。自8月底以來，印尼各地也因議員自肥和警方執法過當等爭議而引爆舉國示威。