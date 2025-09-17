瘦瘦針影響不只食慾！研究曝：兩成患者味覺也跟著改變

德國最新研究指出，目前常見的減重針劑「瘦瘦針」如Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）與Mounjaro（猛健樂），除了能降低食慾，還可能悄悄改變味覺，讓部分使用者覺得食物比以往更甜或更鹹。

根據「每日郵報」報導，研究團隊針對411名使用者進行調查，結果顯示，約兩成受試者認為食物變得更甜（約21%），另有兩成多（22.6%）覺得味道更鹹。特別是Wegovy（週纖達）使用者，有26%表示食物比過去還鹹；相較之下，Ozempic（胰妥讚）為16.2%，Mounjaro（猛健樂）則為15.2%。

進一步分析發現，味覺變化與食慾、飽足感之間存在關聯，若覺得食物更甜，患者更可能在進食後提早感到飽足，食慾與渴望食物的程度也顯著下降。研究數據顯示，這些藥物能讓平均體重指數（BMI）下降約15%至17%。

研究者拜羅伊特大學莫瑟（Moser）教授表示，藥物可能同時作用於味蕾細胞與大腦負責「味覺與獎賞」的區域，因此改變了人對強烈味道的感受，進而影響食慾控制。不過，他也提醒，減重仍涉及飲食習慣與活動量，味覺變化只是其中一個因素。

這項研究結果已在歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會上發表，並刊登於《糖尿病、肥胖與代謝》期刊。專家強調，目前資料多來自自我回報，尚不能證明因果關係，但「監測味覺改變」或許能成為臨床追蹤治療反應的新線索。