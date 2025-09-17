快訊

曾過勞發燒致多重器官衰竭 53歲醫生靠這幾招成功「回春20歲」

聯合新聞網／ 綜合報導
帕特爾靠著運動和改變生活習慣，讓生理年齡變回20歲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
帕特爾靠著運動和改變生活習慣，讓生理年齡變回20歲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名女醫師因為過勞，一度發燒引發多重器官衰竭。在那次經驗之後，她開始改變作息和生活習慣，成功讓自己的「生理年齡」回到20歲，並決定和其他人分享自己的「回春秘訣」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，53歲的帕特爾（Alka Patel）是一名全科醫生，同時也是三個孩子的母親。過去幾十年裡，她為了工作每天只睡四小時，就連肚子餓也只隨便吃塊餅乾充飢。

2011年，她某次生病發燒到攝氏42度，還引發多重器官衰竭，被緊急送到醫院急救。當時醫療團隊找不到任何問題，於是她推測可能是自己的壓力和生活習慣導致生病，下定決心改變生活模式。

帕特爾在看診時會建議病患每天睡滿7到9小時，但自己只睡4小時。現在她只要到9點半就會放下手機，將睡前習慣改為讀書而非滑手機，並且確保自己睡滿8小時。

早上起床後，她會刷牙時順便做伸展運動，並且花時間曬太陽，讓身體的體能更好。帕特爾也確保自己每30分鐘就要喝水，因為她曾看過研究指出水分攝取不足會提升早逝風險。

她也將飲食改為168進食時段，只在特定8小時間用餐，好讓身體有足夠的時間修復。帕特爾會確保用餐時攝取足夠蛋白質與纖維，並且常常快走、跑步或用啞鈴重訓，這些習慣都讓她更能控制血糖，降低糖尿病風險。

在改變生活習慣後，帕特爾的生理年齡變為20歲，也讓她決定將這些習慣和更多人分享，希望能讓其他人減少身體病痛，活得更加長壽有活力。

