老花眼鏡走入歷史？研究：每天點1款藥水 近視可改善維持兩年

許多人年過40後不得不依靠老花眼鏡，但國際最新研究顯示，未來或許有更簡單的選擇。阿根廷團隊在歐洲白內障暨屈光手術學會（ESCRS）年會發表成果指出，一款眼藥水每天點兩到三次，即可改善老花眼患者的近距離視力，效果甚至能持續兩年，可能讓「老花眼鏡」逐漸走入歷史。

根據「每日郵報」報導，研究回顧766名患者的數據，發現大部分人在使用藥水後一小時，就能在標準近視力表（Jaeger chart）上多讀出平均3行以上文字，不僅提升近距離閱讀能力，對不同距離的對焦也有幫助。

這款藥水含有兩種主要成分： 1.毛果芸香鹼（pilocarpine）：能收縮瞳孔、幫助睫狀肌調節焦距。 2.雙氯芬酸（diclofenac）：減少炎症與不適，降低副作用。

患者通常在早晨與6小時後各點一次，若需要可於晚上再補充一劑。研究顯示，療效不僅快速，也能長期維持。

主持研究的阿根廷「老花眼先進研究中心」主任貝諾薩醫師表示，傳統老花眼鏡雖便利，但可能帶來社交不便，手術則存在風險，「我們的研究證明，藥水提供了一種安全、有效且可個人化的選擇，能減少患者對眼鏡的依賴。」

專家強調，這項成果目前仍在臨床研究階段，但已引起歐洲眼科界高度關注，被視為未來老花眼治療的重要新方向。