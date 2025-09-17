法總理為預算求共識 工會號召「黑色星期四」罷工

法國抗議潮不歇，繼上週的反政府示威後，各大工會號召明天罷工反對政府預算案，預期規模更大，也更混亂。與此同時，總理勒克努與主要在野黨磋商，努力為預算案尋求共識。

勒克努（Sébastien Lecornu）上週剛上任就釋出誠意，包括宣布放棄取消兩個國定假日、明年起取消卸任總理和部長的終身優惠待遇等，並陸續接見及諮詢各大工會代表的意見。

但法國民主工會聯盟（CFDT）、法國總工會（CGT）、勞工力量工會（FO）等8大工會顯然未被說服，仍號召本月18日大罷工，抗議「粗暴」的政府預算措施、要求稅收公平及取消64歲退休制度。

勞方不滿前任總理貝胡（Francois Bayrou）提出撙節440億歐元以減少赤字的預算案，另還要取消兩個國定假日。貝胡在壓力下提出國會信任投票，最終未能過關，向總統馬克宏（Emmanuel Macron）辭職。馬克宏隨後任命勒克努繼任，首要任務就是力拚2026年預算案過關。

儘管貝胡已下台，政局變動仍未能平息社會怒火，民眾本月10日自發在社群媒體發起「攔阻一切」（Bloquons Tout）示威行動，內政部估計全國近20萬人參與，共473人被逮捕。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）預期明天的罷工活動將比上週規模更大，也更激烈，可能有數千人懷著反警察的仇恨藉機作亂。他在BFM電視台（BFMTV）節目上說：「一大早可能就有人封鎖、破壞，還有想搗亂、極為暴力的極左翼小團體。」

這次罷工行動所涵蓋的產業較上週廣泛，預估全國可能多達80萬人上街；當局則動員8萬名以上軍警人員維安，並出動無人機、裝甲車和噴水車。

大巴黎地區的地鐵運行預期將受嚴重影響，只有尖峰時段提供服務。法國國家鐵路公司（SNCF）的主要工會也呼籲會員罷工及參與示威，預料火車運輸將出現混亂。

在空中交通方面，飛航管制員工會也呼籲響應罷工，要求薪資隨通貨膨脹率調整及整頓產業管理。

藥劑師工會反對白胡政府先前提出的撙節方案，尤其有一項措施要減少他們在學名藥上的報酬，因此號召明天關閉藥局。

此外，法國電力集團（EDF）也收到工會的罷工通知，時間從今晚9時到明晚9時，因此電力供應也可能受影響。工會的訴求是提高薪資及降低能源稅。

在大規模社會運動前夕，勒克努正會見重要在野黨，包括左派社會黨（PS）和極右翼的國民聯盟（RN）。所有左派政黨領袖都將與勒克努會談，僅有極左翼「不屈法國」（LFI）拒絕邀請。

勒克努要推動預算案過關，社會黨的支持至關重要。不過，社會黨提出的條件之一是課徵「祖克曼稅」（taxe Zucman），即針對財富超過1億歐元的頂級富裕階層課徵至少2%的稅率；而政府以稅務公平問題為由，並不支持這項措施。