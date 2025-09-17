俄反對派納瓦尼監獄身亡　遺孀：檢驗證實遭毒殺

快訊

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
圖為納瓦尼2019年在街頭演說。（美聯社）
圖為納瓦尼2019年在街頭演說。（美聯社）

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的妻子尤莉雅（YuliaNavalnaya）說，外國實驗室對從其夫身上取得的生物樣本檢測顯示，納瓦尼是遭下毒致死。

路透社報導，去世時年僅47歲的納瓦尼於2024年2月16日，驟然在北極圈的俄國監獄內身亡，使俄羅斯反對陣營失去最具魅力與人氣的領袖。

尤莉雅一再指控俄羅斯殺害納瓦尼，克里姆林宮則斥責此說法為無稽之談。

她在社群媒體X平台上發布影片表示，2024年曾將納瓦尼的生物樣本秘密運出國，並由兩個實驗室檢驗。

尤莉雅說：「這兩家分屬不同國家的實驗室得出相同結論：納瓦尼是被殺害的。更明確地說，是遭到下毒致死的。」

她要求實驗室公開她所稱「令人不安的真相」的調查結果，但沒有具體說明實驗室驗出的毒物為何。

