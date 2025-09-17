維珍澳洲航空推「寵物同艙」 小型犬貓可與主人一起坐飛機

航空安全向來是旅客最在意的問題，如今不只人類，寵物的安全也獲得更多關注。維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布，將自10月16日起試辦「寵物同艙」（Pets in Cabin）服務，讓小型犬貓能與主人一同搭乘客艙，被視為澳洲航空業邁向「最安全、最貼心」的新嘗試。

根據「澳洲新報」報導，首波試點航線為墨爾本至黃金海岸（僅限小型犬）、墨爾本至陽光海岸（小型犬貓皆可），每隻寵物需支付額外149澳元（約新台幣3,000元），並必須置於經認證的軟式寵物航空箱內，重量上限為8公斤。運輸箱全程須安放於座椅前方，且內部需鋪設吸水墊。

航空公司規定，寵物與主人將被安排於指定「寵物友善座位」區域，每班航班最多容納4隻寵物同行。登機前，工作人員會逐一檢查運輸箱，並要求旅客簽署動物接收表格，確保符合規範。

維珍航空行政總裁艾默森表示，乘客多年來都希望能帶著毛孩一起飛行，這項新服務將率先從短程國內線收集旅客回饋，未來不排除擴大至更多航線。他強調，服務設計兼顧安全與舒適，包括高效能空氣過濾系統、座位隔離帶，以及過敏旅客的改座選項。

根據2021年的一項調查，高達85%的受訪者支持「寵物可入艙」政策。業界預期，這項創舉將推動「寵物旅行經濟」，帶動住宿、交通和觀光市場的友善化。相較之下，澳航（Qantas）與捷星（Jetstar）目前仍拒絕寵物進入客艙，僅提供貨艙運輸或限服務性動物上機。