要2人來4人！英國遊客拒付4萬泰銖遭砍傷 泰國警方全城緝凶

泰國觀光勝地芭達雅，12日清晨驚傳外籍旅客遇襲事件。一名65歲英國男子鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）邀約兩名陪伴女子到自家公寓，不料實際到場卻出現4名跨性別性工作者，並索討總額高達4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）。男子拒絕付款後爆發激烈爭執，最後遭持刀連續攻擊，送醫急救後傷勢嚴重但穩定。

根據「Thai Examiner」報導，警方調查指出，案發地點在南芭達雅一處20樓公寓。受害人向警方供稱，自己僅同意與兩人見面，但對方拒絕離開並要求高額費用。爭執過程中，嫌犯不斷叫囂，情況失控後有人亮刀攻擊，鄧肯拚命掙脫後衝出房間，保全發現他渾身是血、驚慌求助，才緊急通報警方。

救援人員趕抵現場時，發現鄧肯頭部大量出血，立即先行包紮止血，並送往附近醫院。醫師表示，目前仍需觀察是否有腦震盪或其他併發症。

芭達雅警方已調閱公寓監視器，掌握到涉案4名嫌疑人的身影，並展開全市通緝，已將特徵通報交通樞紐，防止嫌犯離境。警方強調，案件的殘暴性不僅造成被害人身體傷害，也衝擊觀光安全信任，因此列為優先偵辦案件。

目前英國駐泰國大使館已介入，提供領事協助。一名館方發言人表示，將與泰方密切合作，確保案件得到公正處理。

警方提醒，外籍旅客應避免將陌生人帶入私人住所，若涉及金錢往來，更應事先確認服務內容與人數，並建議遇到可疑情況立即尋求協助。當局同時將加強觀光熱點與旅館巡邏，並研議增設監視系統，以維護觀光城市的安全形象。