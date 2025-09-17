快訊

搶劫還咬人！土耳其男被搶匪咬傷 左手腫脹發黑險遭截肢

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其一名男子在打鬥過程中遭搶匪咬傷。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
土耳其一名男子在打鬥過程中遭搶匪咬傷。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

土耳其一名男子遭搶匪搶劫，在對抗的過程中，對方突然張嘴咬住他的手，但事後傷口引發嚴重感染，讓男子的左手腫成兩倍大，甚至差點得要截肢

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在去（2024）年，不過男子的病例近期被發表在醫學期刊上，因此現在才被當地媒體大肆報導。受傷的60歲男子在土耳其伊斯坦堡經營雜貨店，某天打烊時，兩名蒙面搶匪突然闖入搶劫。男子奮力抵抗，試圖阻止對方，雖然在扭打過程中制伏了其中一人，但對方為了逃脫，竟一口咬住他的手。

男子痛到不得不鬆手，兩名搶匪也趁機逃跑，至今仍在逃。不過讓他傻眼的是，本來以為是一般皮肉傷的傷口，卻嚴重惡化。他受傷當天先到診所包紮，回家後卻開始出現發燒、發抖，左手腫脹發黑等症狀。

男子立刻到蘇丹阿卜杜勒哈米德汗培訓與研究醫院（Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital）就診。檢查後醫生表示，由於傷口感染，才會造成如此嚴重的後果，雖然醫療團隊試圖控制感染，但傷口還是持續惡化甚至蔓延，最後男子連手臂都變成黑紫色，還腫成兩倍大。本來醫療團隊認為只能截肢處理，但在截肢前他們決定先嘗試高壓氧治療，這種療法能加速傷口癒合，常被用來對抗感染。

所幸在高壓氧治療後，男子成功保住手臂。醫療團隊協助清理壞死組織，並陪伴他進行物理治療長達三個月，男子的手臂功能才終於完全恢復。醫生阿斯蘭（Yavuz Aslan）受訪時表示，人體口腔的細菌會穿透皮下組織，造成嚴重感染。男子的手臂腫脹讓醫療團隊的診治更加困難，幸好最後成功保住手臂。

曾被母丟入熊舍驚險生還 烏茲別克女童三年後難逃悲劇遭母斬死

烏茲別克一名3歲女童在2022年於動物園遭母親從5米高的觀景台丟入棕熊舍，她當時驚險生還，但母親則涉嫌企圖謀殺，惟最終調查未果。9月10日，女童仍難逃惡母魔掌，遭母親用刀斬死。

要2人來4人！英國遊客拒付4萬泰銖遭砍傷 泰國警方全城緝凶

泰國觀光勝地芭達雅，12日清晨驚傳外籍旅客遇襲事件。一名65歲英國男子鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）邀約兩名陪伴女子到自家公寓，不料實際到場卻出現4名跨性別性工作者，並索討總額高達4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）。男子拒絕付款後爆發激烈爭執，最後遭持刀連續攻擊，送醫急救後傷勢嚴重但穩定。

搶劫還咬人！土耳其男被搶匪咬傷 左手腫脹發黑險遭截肢

土耳其一名男子遭搶匪搶劫，在對抗的過程中，對方突然張嘴咬住他的手，但事後傷口引發嚴重感染，讓男子的左手腫成兩倍大，甚至差點得要截肢。

維珍澳洲航空推「寵物同艙」 小型犬貓可與主人一起坐飛機

航空安全向來是旅客最在意的問題，如今不只人類，寵物的安全也獲得更多關注。維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布，將自10月16日起試辦「寵物同艙」（Pets in Cabin）服務，讓小型犬貓能與主人一同搭乘客艙，被視為澳洲航空業邁向「最安全、最貼心」的新嘗試。

間諜兔的誘惑：美佛州緬甸蟒氾濫與移除難題

美國佛羅里達州的緬甸蟒入侵種問題困擾當局數十年，卻因為難以獵捕而無法根除，當地管理單位近日祭出新招，以「機器兔」為餌誘捕緬甸蟒，搭配其他工具多管齊下，嘗試抑制巨蟒氾濫成災的生態災難。原產東南亞的緬甸蟒為何成為佛州難題？在移除之外又面臨哪些挑戰？

「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）...

