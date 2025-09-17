搶劫還咬人！土耳其男被搶匪咬傷 左手腫脹發黑險遭截肢

土耳其一名男子遭搶匪搶劫，在對抗的過程中，對方突然張嘴咬住他的手，但事後傷口引發嚴重感染，讓男子的左手腫成兩倍大，甚至差點得要截肢。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在去（2024）年，不過男子的病例近期被發表在醫學期刊上，因此現在才被當地媒體大肆報導。受傷的60歲男子在土耳其伊斯坦堡經營雜貨店，某天打烊時，兩名蒙面搶匪突然闖入搶劫。男子奮力抵抗，試圖阻止對方，雖然在扭打過程中制伏了其中一人，但對方為了逃脫，竟一口咬住他的手。

男子痛到不得不鬆手，兩名搶匪也趁機逃跑，至今仍在逃。不過讓他傻眼的是，本來以為是一般皮肉傷的傷口，卻嚴重惡化。他受傷當天先到診所包紮，回家後卻開始出現發燒、發抖，左手腫脹發黑等症狀。

男子立刻到蘇丹阿卜杜勒哈米德汗培訓與研究醫院（Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital）就診。檢查後醫生表示，由於傷口感染，才會造成如此嚴重的後果，雖然醫療團隊試圖控制感染，但傷口還是持續惡化甚至蔓延，最後男子連手臂都變成黑紫色，還腫成兩倍大。本來醫療團隊認為只能截肢處理，但在截肢前他們決定先嘗試高壓氧治療，這種療法能加速傷口癒合，常被用來對抗感染。

所幸在高壓氧治療後，男子成功保住手臂。醫療團隊協助清理壞死組織，並陪伴他進行物理治療長達三個月，男子的手臂功能才終於完全恢復。醫生阿斯蘭（Yavuz Aslan）受訪時表示，人體口腔的細菌會穿透皮下組織，造成嚴重感染。男子的手臂腫脹讓醫療團隊的診治更加困難，幸好最後成功保住手臂。