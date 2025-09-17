機師違規喝酒誤事 日航懲處37名高層含社長

快訊

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本航空一名機長上月違規喝酒，使班機誤點長達18小時，也使日航接獲主管機關的行政指導。日航今天宣布已開除當事機長，且預計向社長在內的37名公司高層，祭出減薪處分。

日航（Japan Airlines, JAL）一名機長8月在美國夏威夷停留時，在執飛前於下榻飯店違反公司「禁酒令」喝酒，進而造成3架班機誤點，其中兩架班機延誤最長約18小時。

這名當事機長後來也被發現，在日航去年12月起全面禁止機師在停留地點喝酒後，曾經違規喝酒約10次，而且還竄改酒精檢查儀器的日期設定。

日本政府國土交通省（簡稱國交省）因此在本月稍早向日航祭出行政指導一種的「嚴重注意」。

日本經濟新聞」報導，日航今天就此宣布懲處公司高層，其中社長鳥取三津子受到減薪30%、為期2個月的處分；安全方面的最高階主管中川由起夫以及主管機師的運航本部長南正樹，則分別面臨減薪20%，為期1個月的懲處。

除此之外，全體董事以及高階主管也同樣受到減薪處分。

而這起事件的當事機長已在本月11日被解僱，日航希望藉由這些懲處負起相關責任，並且預計在9月底前，應國交省要求，提交書面報告。

日航 主管 日本經濟

