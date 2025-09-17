小泉與高市再戰自民黨總裁選舉 麻生派動向成關鍵

日本執政自民黨總裁（黨主席）選舉目前最被看好的是44歲的農林水產大臣小泉進次郎，以及64歲的前經濟安保擔當大臣高市早苗，雙方陣營此次調整打法，民調呈現膠著。然而，麻生派動向與議員票分布，將成為左右勝負的關鍵。

「週刊新潮」報導，目前在各家民調中，小泉略占上風。「讀賣新聞」最新民調顯示，詢問一般民眾「誰最適合擔任下任自民黨總裁」，高市支持率29%，小泉以25%緊跟在後。但如果提問對象僅限真正有決定權的自民黨支持者，小泉支持率高達33%，超越高市的28%。

不過，小泉在去年的總裁選舉中也一度憑藉高人氣領先，卻在中途「失速」，最終投票排名第3。

主因還是在小泉屢屢被揶揄的「進次郎構文（句型）」，他時常重複相同意義的詞彙，被人批評「看似說些什麼，但實際上內容空洞」。政治記者青山和弘分析，小泉在辯論會上的發言和表現，讓陣營內部感到憂心。雖然打算以公務為由盡量減少辯論會場次，但如果被解讀成「逃避辯論」，反而會適得其反。

另外，黨內也有人認為，小泉缺少黨內三長及重要閣僚職務的歷練，只當過環境大臣、農林水產大臣，還有自民黨選舉對策委員長，在國際情勢緊張、需要和美國總統川普（Donald Trump）直接打交道的局面下，是否讓資歷尚淺的小泉來掌舵，許多人仍心懷疑慮。

另一方面，高市早苗的呼聲也極高。她的選舉對策事務局長、眾議員黃川田仁志表示，「從去年總裁選舉至今，沒有聽過小泉闡述過他的國家觀。如今自民黨常被認為偏向自由派，我們需要重新展現作為保守政黨的立場，而最適合的人選就是高市」。

去年選舉，高市在黨員票部分以109票領先石破茂的108票，更是遠超小泉的61票。然而，她的弱點在於難以獲得議員支持，上次選舉光是為了拿到參選總裁需要的20名議員推薦人就費了一番苦工，而這20人當中，有9人落選或是不再參選。

去年，高市在自民黨最高顧問、前首相麻生太郎所屬麻生派的支持下，議員票拿下72票，僅次於小泉的75票。但如今傳出麻生太郎「已經放棄支持高市」，使得她的議員票前景堪憂。

對此，黃川田強調，「我們將會號召更多人，共同擴大支持。」

高市過去曾公開表示不喜歡參加聚餐，被視為她難以在黨內廣交善緣的一大弱點。但這次她的陣營表示，情況大有改善。

參議員西田昌司透露，「我一直建議高市親自去爭取麻生的支持。據說雙方本來約好餐敘，但對方臨時有事取消，將會重新安排。我告訴她，她必須與麻生充分交換意見，並請求對方支持，高市表示她明白」。