快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

小泉與高市再戰自民黨總裁選舉 麻生派動向成關鍵

中央社／ 記者戴雅真東京17日專電

日本執政自民黨總裁（黨主席）選舉目前最被看好的是44歲的農林水產大臣小泉進次郎，以及64歲的前經濟安保擔當大臣高市早苗，雙方陣營此次調整打法，民調呈現膠著。然而，麻生派動向與議員票分布，將成為左右勝負的關鍵。

「週刊新潮」報導，目前在各家民調中，小泉略占上風。「讀賣新聞」最新民調顯示，詢問一般民眾「誰最適合擔任下任自民黨總裁」，高市支持率29%，小泉以25%緊跟在後。但如果提問對象僅限真正有決定權的自民黨支持者，小泉支持率高達33%，超越高市的28%。

不過，小泉在去年的總裁選舉中也一度憑藉高人氣領先，卻在中途「失速」，最終投票排名第3。

主因還是在小泉屢屢被揶揄的「進次郎構文（句型）」，他時常重複相同意義的詞彙，被人批評「看似說些什麼，但實際上內容空洞」。政治記者青山和弘分析，小泉在辯論會上的發言和表現，讓陣營內部感到憂心。雖然打算以公務為由盡量減少辯論會場次，但如果被解讀成「逃避辯論」，反而會適得其反。

另外，黨內也有人認為，小泉缺少黨內三長及重要閣僚職務的歷練，只當過環境大臣、農林水產大臣，還有自民黨選舉對策委員長，在國際情勢緊張、需要和美國總統川普（Donald Trump）直接打交道的局面下，是否讓資歷尚淺的小泉來掌舵，許多人仍心懷疑慮。

另一方面，高市早苗的呼聲也極高。她的選舉對策事務局長、眾議員黃川田仁志表示，「從去年總裁選舉至今，沒有聽過小泉闡述過他的國家觀。如今自民黨常被認為偏向自由派，我們需要重新展現作為保守政黨的立場，而最適合的人選就是高市」。

去年選舉，高市在黨員票部分以109票領先石破茂的108票，更是遠超小泉的61票。然而，她的弱點在於難以獲得議員支持，上次選舉光是為了拿到參選總裁需要的20名議員推薦人就費了一番苦工，而這20人當中，有9人落選或是不再參選。

去年，高市在自民黨最高顧問、前首相麻生太郎所屬麻生派的支持下，議員票拿下72票，僅次於小泉的75票。但如今傳出麻生太郎「已經放棄支持高市」，使得她的議員票前景堪憂。

對此，黃川田強調，「我們將會號召更多人，共同擴大支持。」

高市過去曾公開表示不喜歡參加聚餐，被視為她難以在黨內廣交善緣的一大弱點。但這次她的陣營表示，情況大有改善。

參議員西田昌司透露，「我一直建議高市親自去爭取麻生的支持。據說雙方本來約好餐敘，但對方臨時有事取消，將會重新安排。我告訴她，她必須與麻生充分交換意見，並請求對方支持，高市表示她明白」。

日本 自民黨 高市早苗 小泉進次郎

延伸閱讀

日本自民黨總裁選舉可能5人角逐 高市、小泉呼聲高

挑戰日本首相大位！小泉周末將在選區表態參與自民黨總裁選舉

後石破茂時代的黨內競爭：自民黨總裁選10月登場，內外交迫的政治陰影

日自民黨新黨魁熱門人選 高市、小泉低調未表態

相關新聞

步上高峰的教宗：秘密會議當天的內幕回憶

本文選取內容，是對於2025年選舉教宗秘密會議的部分內幕討論，為《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》（啟示出版，2025）的書摘，作者瑪竇．邦森（Matthew Bunson）為耶路撒冷聖墓騎士團成員，同時也是資深的天主教媒體新聞記者。

「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）...

【重磅快評】蚊子攻克冰島 宣示暖化危害急迫近身

節氣過了「白露」，可天氣還真是熱得夠嗆，連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

要歡樂也要預算？首屆法國運動節開辦引議 法民眾網上怒批「虛假」

法國14日舉辦首屆運動節，全國近5000項活動同步展開。巴黎羅浮宮旁主要車道搖身變成「運動大道」，儘管陰雨不斷，仍吸引眾...

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。