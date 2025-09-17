曾被母丟入熊舍驚險生還 烏茲別克女童三年後難逃悲劇遭母斬死
烏茲別克一名3歲女童在2022年於動物園遭母親從5米高的觀景台丟入棕熊舍，她當時驚險生還，但母親則涉嫌企圖謀殺，惟最終調查未果。9月10日，女童仍難逃惡母魔掌，遭母親用刀斬死。
綜合烏茲別克傳媒Millar、英國《每日郵報》報導，遇害女童頸部被刀斬傷，當場死亡。她的祖父回家後發現喪命的孫女才報警。烏茲別克檢方證實此事，女童母親已被拘留，正以謀殺嫌疑對她立案調查。
三年前，當時才3歲的女童被母親丟入熊舍後，迎面而來的高加索棕熊對她四處嗅聞，但最終自行離去並未襲擊女童。園方工作人員趕到後立刻合力將她救出，但仍因嚴重摔傷入院接受治療超過3周。
動物園發言人當時表示，遊客與動物園職員皆試圖阻止她，但未能成功。
女童母親在烏茲別克塔什干擔任教師，自2021年7月起在精神病診所登記備案。據悉，自從丈夫拋棄她後，她便患上抑鬱症。報導引述疑犯居住的社區居民指，她在今年8月還在精神病醫院接受治療，院方還為她安排門診，但強調當時她精神狀態良好，能正常溝通。
