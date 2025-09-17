曾被母丟入熊舍驚險生還 烏茲別克女童三年後難逃悲劇遭母斬死

烏茲別克一名3歲女童在2022年於動物園遭母親從5米高的觀景台丟入棕熊舍，她當時驚險生還，但母親則涉嫌企圖謀殺，惟最終調查未果。9月10日，女童仍難逃惡母魔掌，遭母親用刀斬死。

綜合烏茲別克傳媒Millar、英國《每日郵報》報導，遇害女童頸部被刀斬傷，當場死亡。她的祖父回家後發現喪命的孫女才報警。烏茲別克檢方證實此事，女童母親已被拘留，正以謀殺嫌疑對她立案調查。

三年前，當時才3歲的女童被母親丟入熊舍後，迎面而來的高加索棕熊對她四處嗅聞，但最終自行離去並未襲擊女童。園方工作人員趕到後立刻合力將她救出，但仍因嚴重摔傷入院接受治療超過3周。

動物園發言人當時表示，遊客與動物園職員皆試圖阻止她，但未能成功。

女童母親在烏茲別克塔什干擔任教師，自2021年7月起在精神病診所登記備案。據悉，自從丈夫拋棄她後，她便患上抑鬱症。報導引述疑犯居住的社區居民指，她在今年8月還在精神病醫院接受治療，院方還為她安排門診，但強調當時她精神狀態良好，能正常溝通。

A woman threw her daughter into a bear’s cage in Tashkent Zoo, Uzbekistan, on January 28. The bear Zuzu did not attack the toddler.



The girl reportedly has no serious injuries and while the woman’s motivation remained unclear, she faces a prison sentence pic.twitter.com/RimtsnykfW — TRT World (@trtworld) 2022年1月31日

文章授權轉載自《香港01》