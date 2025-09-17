涉為以色列從事間諜活動 伊朗男子遭德黑蘭當局處決
伊朗當局今天處決一名男子，該男子被控自2022年以來，為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動。
伊朗司法部門的新聞網站「米桑線上」（MizanOnline）報導，「夏赫巴齊（Babak Shahbazi）經正當法律程序，並由最高法院確認判決後，今天上午遭處決。」
法新社報導，目前尚不清楚夏赫巴齊何時遭逮捕，但根據米桑線上，他因涉及貪腐及與真主為敵等嚴重罪行，而被判處死刑。
米桑線上報導，夏赫巴齊參與設計和安裝與軍事、安全及電信相關公司的工業冷卻系統。報導中還說，夏赫巴齊可進出這些敏感地點，讓他得以「將情報提供給摩薩德，以換取金錢與在外國的居留權」。
今年8月，伊朗當局處決了曾在伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran）任職的瓦第（Roozbeh Vadi）。他被控將有關伊朗核子科學家和設施的情報提供給以色列。
7月底，伊朗情報機構表示，已逮捕20名間諜、摩薩德行動和支援人員，以及與（以色列）政權在德黑蘭或其他省分情報人員有聯繫的人員。
