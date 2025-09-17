快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

涉為以色列從事間諜活動 伊朗男子遭德黑蘭當局處決

中央社／ 德黑蘭17日綜合外電報導

伊朗當局今天處決一名男子，該男子被控自2022年以來，為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動。

伊朗司法部門的新聞網站「米桑線上」（MizanOnline）報導，「夏赫巴齊（Babak Shahbazi）經正當法律程序，並由最高法院確認判決後，今天上午遭處決。」

法新社報導，目前尚不清楚夏赫巴齊何時遭逮捕，但根據米桑線上，他因涉及貪腐及與真主為敵等嚴重罪行，而被判處死刑。

米桑線上報導，夏赫巴齊參與設計和安裝與軍事、安全及電信相關公司的工業冷卻系統。報導中還說，夏赫巴齊可進出這些敏感地點，讓他得以「將情報提供給摩薩德，以換取金錢與在外國的居留權」。

今年8月，伊朗當局處決了曾在伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran）任職的瓦第（Roozbeh Vadi）。他被控將有關伊朗核子科學家和設施的情報提供給以色列。

7月底，伊朗情報機構表示，已逮捕20名間諜、摩薩德行動和支援人員，以及與（以色列）政權在德黑蘭或其他省分情報人員有聯繫的人員。

伊朗 間諜 以色列

延伸閱讀

納坦雅胡：中國大陸與卡達透過西方媒體 聯手圍困以色列

聯合國獨立調查：以色列在加薩犯下種族滅絕

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

以色列友台小組來訪 賴總統盼深化半導體合作

相關新聞

間諜兔的誘惑：美佛州緬甸蟒氾濫與移除難題

美國佛羅里達州的緬甸蟒入侵種問題困擾當局數十年，卻因為難以獵捕而無法根除，當地管理單位近日祭出新招，以「機器兔」為餌誘捕緬甸蟒，搭配其他工具多管齊下，嘗試抑制巨蟒氾濫成災的生態災難。原產東南亞的緬甸蟒為何成為佛州難題？在移除之外又面臨哪些挑戰？

步上高峰的教宗：秘密會議當天的內幕回憶

本文選取內容，是對於2025年選舉教宗秘密會議的部分內幕討論，為《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》（啟示出版，2025）的書摘，作者瑪竇．邦森（Matthew Bunson）為耶路撒冷聖墓騎士團成員，同時也是資深的天主教媒體新聞記者。

「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）...

【重磅快評】蚊子攻克冰島 宣示暖化危害急迫近身

節氣過了「白露」，可天氣還真是熱得夠嗆，連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

要歡樂也要預算？首屆法國運動節開辦引議 法民眾網上怒批「虛假」

法國14日舉辦首屆運動節，全國近5000項活動同步展開。巴黎羅浮宮旁主要車道搖身變成「運動大道」，儘管陰雨不斷，仍吸引眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。