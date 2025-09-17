氣候變遷正在奪命…歐洲今夏逾1.6萬人死於高溫

快訊

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導

科學家今天表示，他們利用模型推估，今夏歐洲城市約有1萬6500人因人為氣候變遷導致的氣溫升高而死亡，這是在官方數據發布前，預先以模型推估得知。

這項快速研究是氣候與健康領域研究人員近期的最新努力，旨在即時將熱浪死亡數與全球暖化聯繫起來，而不是等待數月或數年，才由同儕審查期刊正式發表。值得注意的是，這些死亡人數並非實際登記的數據，而是根據先前已通過同儕審查的研究方法和模型進行推算。

研究指出，熱浪期間的死亡數通常被大幅低估，因為醫院登記的死亡原因多為心臟、呼吸系統等問題，這些問題在高溫環境下，特別容易對年長者造成致命影響。

為了分析今年夏季的情況，來自英國的研究團隊使用氣候模型發現，在6月至8月之間，全球暖化讓歐洲854座城市的平均氣溫上升約攝氏2.2度。

根據歷史數據顯示，氣溫飆升會推高死亡率，團隊估算，在那段期間歐洲城市出現約2萬4400例「超額死亡」（excess deaths）。

研究進一步比較這個數字與一個假設情境：如果地球沒有因人類燃燒化石燃料而升溫攝氏1.3度，會有多少人死亡？

結果顯示，將近7成（約1萬6500例）超額死亡可歸因於氣候變遷，這是根據快速歸因（rapid attribution）研究所得出的結論。

暖化 氣溫 死亡率 氣候變遷

相關新聞

間諜兔的誘惑：美佛州緬甸蟒氾濫與移除難題

美國佛羅里達州的緬甸蟒入侵種問題困擾當局數十年，卻因為難以獵捕而無法根除，當地管理單位近日祭出新招，以「機器兔」為餌誘捕緬甸蟒，搭配其他工具多管齊下，嘗試抑制巨蟒氾濫成災的生態災難。原產東南亞的緬甸蟒為何成為佛州難題？在移除之外又面臨哪些挑戰？

步上高峰的教宗：秘密會議當天的內幕回憶

本文選取內容，是對於2025年選舉教宗秘密會議的部分內幕討論，為《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》（啟示出版，2025）的書摘，作者瑪竇．邦森（Matthew Bunson）為耶路撒冷聖墓騎士團成員，同時也是資深的天主教媒體新聞記者。

「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）...

【重磅快評】蚊子攻克冰島 宣示暖化危害急迫近身

節氣過了「白露」，可天氣還真是熱得夠嗆，連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

要歡樂也要預算？首屆法國運動節開辦引議 法民眾網上怒批「虛假」

法國14日舉辦首屆運動節，全國近5000項活動同步展開。巴黎羅浮宮旁主要車道搖身變成「運動大道」，儘管陰雨不斷，仍吸引眾...

