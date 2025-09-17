快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

樂音沉寂800年 基督教最古老管風琴發聲

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在沉寂800年之後，基督教世界最古老的管風琴再度奏響樂章。（影片截圖）
在沉寂800年之後，基督教世界最古老的管風琴再度奏響樂章。（影片截圖）

耶路撒冷聖地博物館揭幕最古老管風琴！一架約1000年前為伯利恆聖誕教堂製作的管風琴，在沉寂800年之後再度奏響樂章，並被譽為基督教世界最古老的管風琴。未來，待管風琴完整修復之後，將輪流放置歐洲和世界各地的教堂，讓所有人都能聽到古老樂音。

世界最古老管風琴

美聯社》報導，耶路撒冷聖地博物館近期舉開揭幕典禮，一架約1000年前為伯利恆聖誕教堂製作的管風琴，在沉寂800年之後再度奏響樂章。

對此，音樂家卡塔盧尼亞在一座修道院演奏《聖子受難記》，這架管風琴的樂音迴盪在耶路撒冷舊城區，並被譽為基督教世界最古老的管風琴。

據報導，十字軍在11世紀統治耶路撒冷期間，將這架管風琴帶到耶穌的誕生地伯利恆，而為避免其受到穆斯林軍隊的破壞，一段時間後便將其埋藏。直到1906年，工人在伯利恆為朝聖者建造方濟會收容所時，在一處古老的墓地中發現這架管風琴。

這架管風琴由11世紀原始管樂器組成，在挖掘出土過程中，考古學家也發現222根青銅管、一套鐘和十字軍隱藏的其他物品。康普頓斯音樂科學學院研究員卡泰隆尼亞在新聞發布會上表示，與會者正見證音樂史上的一次偉大發展。

管風琴修復進行中

ABC news》報導，這架管風琴如今將被安置在耶路撒冷舊城的Terra Sancta博物館，研究人員希望完成整架管風琴的修復，並在未來展放歐洲和世界各地的教堂中，讓所有人都能聽到古老樂音。

參與修復的管風琴專家范德林德表示，十字軍的希望沒有落空，這些管子在地下埋藏大約700年、沉寂了800年後再次鳴響，真是令人感動。

【更多精采內容，詳見

教堂 耶路撒冷

延伸閱讀

奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出

免費逛博物館！2025「全國古蹟日」要來了 國立歷史博物館「購票買1送1」兩日限定 朝聖「5萬多件文物」超精彩

衛武營Open House 26日免費搶廳院票

訪捷克技術博物館 李遠在皇家之車留言：願台捷友誼如鐵道延展

相關新聞

步上高峰的教宗：秘密會議當天的內幕回憶

本文選取內容，是對於2025年選舉教宗秘密會議的部分內幕討論，為《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》（啟示出版，2025）的書摘，作者瑪竇．邦森（Matthew Bunson）為耶路撒冷聖墓騎士團成員，同時也是資深的天主教媒體新聞記者。

「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）...

【重磅快評】蚊子攻克冰島 宣示暖化危害急迫近身

節氣過了「白露」，可天氣還真是熱得夠嗆，連幾天台灣最高溫新北市都破攝氏39度，這夏天不但均溫破歷史紀錄，而且還大舉推進；...

好萊塢資深影星勞勃瑞福 89歲睡夢中辭世

演而優則導、曾獲奧斯卡最佳導演獎的美國好萊塢資深影星勞勃瑞福，十六日在猶他州普羅沃郊區山間家中過世，享壽八十九歲。娛樂公...

要歡樂也要預算？首屆法國運動節開辦引議 法民眾網上怒批「虛假」

法國14日舉辦首屆運動節，全國近5000項活動同步展開。巴黎羅浮宮旁主要車道搖身變成「運動大道」，儘管陰雨不斷，仍吸引眾...

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。