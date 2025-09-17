樂音沉寂800年 基督教最古老管風琴發聲

耶路撒冷聖地博物館揭幕最古老管風琴！一架約1000年前為伯利恆聖誕教堂製作的管風琴，在沉寂800年之後再度奏響樂章，並被譽為基督教世界最古老的管風琴。未來，待管風琴完整修復之後，將輪流放置歐洲和世界各地的教堂，讓所有人都能聽到古老樂音。

世界最古老管風琴

《美聯社》報導，耶路撒冷聖地博物館近期舉開揭幕典禮，一架約1000年前為伯利恆聖誕教堂製作的管風琴，在沉寂800年之後再度奏響樂章。

對此，音樂家卡塔盧尼亞在一座修道院演奏《聖子受難記》，這架管風琴的樂音迴盪在耶路撒冷舊城區，並被譽為基督教世界最古老的管風琴。

據報導，十字軍在11世紀統治耶路撒冷期間，將這架管風琴帶到耶穌的誕生地伯利恆，而為避免其受到穆斯林軍隊的破壞，一段時間後便將其埋藏。直到1906年，工人在伯利恆為朝聖者建造方濟會收容所時，在一處古老的墓地中發現這架管風琴。

這架管風琴由11世紀原始管樂器組成，在挖掘出土過程中，考古學家也發現222根青銅管、一套鐘和十字軍隱藏的其他物品。康普頓斯音樂科學學院研究員卡泰隆尼亞在新聞發布會上表示，與會者正見證音樂史上的一次偉大發展。

管風琴修復進行中

《ABC news》報導，這架管風琴如今將被安置在耶路撒冷舊城的Terra Sancta博物館，研究人員希望完成整架管風琴的修復，並在未來展放歐洲和世界各地的教堂中，讓所有人都能聽到古老樂音。

參與修復的管風琴專家范德林德表示，十字軍的希望沒有落空，這些管子在地下埋藏大約700年、沉寂了800年後再次鳴響，真是令人感動。

