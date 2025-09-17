「英文版菜市場名」一名字再翻紅！現取名流行柔和母音

19世紀中期，英國男嬰取名約翰（John）的比例高達8%，女嬰名瑪麗（Mary）同樣盛行；挪威當時則流行安娜（Anna）和奧雷（Ole）。然而，隨著時代變遷，這些名字的熱度大幅下滑，如今John已跌出英格蘭與威爾斯男嬰前百名。

根據金融時報報導，部分舊名仍能「逆勢回春」，莎拉（Sarah）就是個典型的例子。它在20世紀初急速降溫，卻在1970至80年代強勢回歸，再度躍居最受歡迎女嬰名之一。

專家指出，復古的名字需先被冷落兩三代，才會吸引父母在尋求傳統又想避免舊時代印象時重新採用，但一旦過於流行，又會再度沉寂。如今Sarah被視為「菜市場名」，恐怕要再等上百年才能翻紅。

名字的音韻也影響流行。母音柔和的奧莉維亞（Olivia）、愛蜜莉亞（Amelia）持續受寵；艾瑪（Emma）雖在美國大熱，但因為1970至80年代在英國過於普遍而降溫。

研究顯示，近數十年來，父母為新生兒取名更重視個人化，熱門名字的集中度不如過往，流行週期也更短。全球化、社群媒體與嬰兒名資料即時公開，使家長得以避開過於熱門的選擇。未來要再見到「菜市場名」恐怕愈來愈難。