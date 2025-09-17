德國普茨琴市集熱鬧登場 波昂民俗慶典吸引人潮

快訊

中央社／ 波昂17日專電

德國波昂（Bonn）年度盛會「普茨琴市集」正熱鬧登場，這是萊茵區（Rheinland）規模最大的民俗慶典，現場有雲霄飛車、自由落體與彈跳床等遊樂設施，不時傳出遊客歡笑尖叫聲，另周邊林立的美食與啤酒攤也吸引大批人潮。

「普茨琴市集」（Pützchens Markt）最早可追溯至1367年，已有逾600年歷史，最早的文獻紀錄見於1367年。起源可追溯至中世紀，傳說當時當地曾湧出神聖的泉水，為了接待前來朝聖的民眾，攤販搭起帳篷販售日用品，之後規模擴大，除了開設旅館、牲畜商與雜耍藝人也聚集其中，逐漸發展為固定市集。

隨著時代演變，遊樂設施規模愈加擴大，如今已成大型遊樂園般的嘉年華活動。

市集自18世紀以來固定於9月第2個週末舉行，並延續至隔週。每年慣例由波昂市長主持開酒桶儀式揭幕，邀請青年樂團演奏，群眾盛裝遊行；接下來還有為遊客舉行節慶禮拜、邀請當地孤兒院或身心障礙者免費暢玩設施，最後以煙火秀劃下句點。

今年市集占地約8萬平方公尺，設有170座遊樂設施，近500家商家進駐。為籌辦活動，波昂市政府一週前就封閉周邊道路，公車改道，讓大型遊樂設施與攤商進駐。現場布置高達4層樓高的步行設施，讓大人小孩穿梭於多變的機械裝置，射擊遊戲攤位上也展示出巨型玩偶等待遊客贏取。

其中還有首度在市集亮相的「聲音機」（SoundMachine）遊樂設施，設施隨動感音樂快速旋轉、傾斜和翻轉，帶來刺激體驗。

根據波昂市官方統計，今年市集13日至15日已有60萬人潮湧現，鄰接的高速公路出口一度因安全考量暫時關閉。官方預估，接下來的派對與煙火將繼續吸引大量遊客共襄盛舉。

在遊戲活動之外，市集內也保留傳統商業區域，邀請在地皮件、家用品與農作物攤商進駐，也吸引眾多民眾駐足。

