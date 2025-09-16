要歡樂也要預算？首屆法國運動節開辦引議 法民眾網上怒批「虛假」

法國14日舉辦首屆運動節，全國近5000項活動同步展開。巴黎羅浮宮旁主要車道搖身變成「運動大道」，儘管陰雨不斷，仍吸引眾多民眾在街上體驗攀岩、賽跑、雪橇等奧運項目。然而，法國政府持續刪減體育預算的決策，也成為近期媒體評論焦點。

「法國運動節」（Fête du Sport）由總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2024巴黎奧運與帕奧結束時宣布設立，主要在延續運動熱潮，強調體育在社會的重要性，自此每年9月14日將訂為運動節，今年為首屆舉行。

其中，位於巴黎交通與觀光心臟地帶、平日車水馬龍的里沃利街（Rue de Rivoli）14日搖身一變為「運動大道」（Boulevard du Sport），成為整體活動的象徵場域。當日自11時至18時止進行車輛改道、關閉部分地鐵出口並設置安檢閘門，轉化為長達2公里的戶外綜合體育場。

活動內容包括賽跑、拔河、拳擊、柔道、跆拳道、滑板等常見項目，也涵蓋欲推廣的奧運與帕奧運動，如腰旗美式足球（Flag Football）、地板滾球（Boccia）、輪椅手球（Hand fauteuil）等。

各項目以園遊會形式同時進行，免費開放，並有運動員現場指導，多位知名選手亦受邀到場與民眾互動。

巴黎民眾露西（Lucie）和艾蜜莉（Amélie）向中央社記者說：「從未想過有天會在里沃利街、尤其是羅浮宮旁體驗攀岩。」她們認為運動節現場介紹許多平時較少見的帕奧項目很好，可惜宣傳不足，並不多人知道。

另一民眾蘇菲（Sophie）帶著一雙兒女來體驗冬奧項目「雪橇」。她兒子亨利（Henri）說，曾在東京冬奧轉播中看過這項運動，今天嘗試後發現雪橇本身很重，但想像在冰上滑行時應該會非常快速。

蘇菲表示，她相信運動能幫助兒童塑造心智、培養樂觀態度。兒子因從小喜歡觀看運動頻道「團隊們」（L’équipe），進而學會各國國名與數學，現在他們全家已養成共同觀賞比賽的習慣，女兒珍（Jeanne）更是在去年巴黎奧運後開始學游泳。

職業為記者的蘇菲向新設立體育部的台灣表達祝賀，強調體育具有促進和平、凝聚國家的力量，讓國際競爭在規則下進行，運動員與觀眾皆能見證勝利，感受體育精神。

儘管14日陰雨不斷，但參與民眾卻不減興致，放眼望去，在古蹟環繞的大馬路上，男女老少一同運動，構成罕見的巴黎街景。法國體育部15日宣布，當日共吸引14萬人參與巴黎活動，並表示明年將繼續舉辦。

然而，與現場熱鬧形成對比的是法媒對政府的質疑評論。許多民眾更在網路上表示運動節像是一場虛假與可悲的活動，與政府近年刪減體育預算的政策產生矛盾。

根據世界報（Le Monde）報導，法國政府已在2025年對體育刪減13%預算，在2026年預計再刪減17.6%。

巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine Saint Denis）省長楚賽（Stéphane Troussel），因此在運動節前夕發起抵制，成為未參與此次活動的地方政府之一。該地區曾是2024年巴黎奧運的重要賽事區，包含法蘭西體育場、游泳池、選手村等。

楚賽指出，國家正在縮減年輕人的體育資源，例如體育通行證（Pass’Sport）政策原本涵蓋6至18歲兒童與青少年，但如今已將6至14歲兒童排除在外。

根據解放報（Libération）報導，前體育與奧運部長歐迪亞－卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）更直言：「我們沒有心情慶祝」，並對政府以巴黎奧運基金支持運動節提出質疑。

現任體育部長巴爾薩克（Marie Barsacq）則在報導中指出，在當前情勢下，建立運動節更能讓體育擁有一席之地。她說：「支持體育不僅來自體育部的預算。」此番說法在預算連年縮減的背景下，引發體育界廣泛議論。

首屆運動節系列活動將持續至9月21日，約有5000項活動在法國本土和海外省舉行，由各地政府與46個體育協會共同舉辦，目標將體育作為促進法國「國家凝聚力」、「創新」與「自信」的重要推動力。