快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

馬來西亞沙巴州大雨成災 山崩奪命至少12死

中央社／ 吉隆坡16日綜合外電報導

根據今天的新聞報導，馬來西亞婆羅洲島（Borneo Island）東部地區在過去1週遭受大雨侵襲，導致沙巴州（Sabah）發生數起山崩，造成至少12人死亡。

法新社報導，救難單位表示，因近期淹水，包括沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）周邊在內的低窪地區，已有超過2000名居民被迫撤離。

新海峽時報（New Straits Times）報導，最嚴重的事故發生在昨天，當時碎石擊中位於首府亞庇郊區的臨時住所，造成8人罹難，其中4名是兒童。

亞庇以東約100公里的加納（Gana）地區昨天發生另一起山崩，造成包括1名10歲女童在內的3人喪生；而上週在亞庇外圍的兵南邦（Penampang）地區，一名97歲男性則遭淤泥掩埋。

位於婆羅洲東北部的沙巴州過去10天以來遭遇暴雨侵襲，低窪地區積水、引發山崩，房屋及基礎設施受損，沙巴州是馬來西亞最貧困的州。

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天晚間已動員各救援部門，投身災區協助救災。

暴雨 山崩 馬來西亞

延伸閱讀

熱帶低氣壓生成！最新路徑、影響出爐

熱帶系統發展活躍 會有雙颱？氣象署說話了

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

相關新聞

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續5...

加拿大官網點名台灣交通亂象「駕駛行為魯莽」 籲旅客避免做1事

台灣交通安全備受關注，更有許多外國媒體曾以相關問題進行報導。近日一名網友發現，加拿大政府...

羅馬舉辦高更展 歐洲探索太平洋島嶼文化先驅

19世紀畫家保羅高更（Paul Gauguin）以描繪大溪地島聞名，羅馬舉辦藝術展，展出他原創的3本書籍及許多珍貴畫作手...

為中森明菜設計舞台裝爆紅 和服師紫藤尚世讓丸帶重生

走進位於東京時尚聖地表參道的工作室，映入眼簾的是模特兒身上以「丸帶」改造成的各式服裝。厚實卻細膩的古布蘊含歲月的痕跡，結...

華裔施家彰獲選美國桂冠詩人 第一首詩…微積分課堂上寫的

1950年出生於紐約、雙親來自中國的華裔詩人施家彰(Arthur Sze)15日獲國會圖書館(Library of Co...

美援斷炊防愛滋 辛巴威性工作者以嬰兒襪代替保險套

美國總統川普今年停止對外國衛生援助，連帶影響提供愛滋病預防用品給當地性工作者的辛巴威診所；她們被迫用嬰兒襪代替保險套，試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。