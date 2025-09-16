馬來西亞沙巴州大雨成災 山崩奪命至少12死

根據今天的新聞報導，馬來西亞婆羅洲島（Borneo Island）東部地區在過去1週遭受大雨侵襲，導致沙巴州（Sabah）發生數起山崩，造成至少12人死亡。

法新社報導，救難單位表示，因近期淹水，包括沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）周邊在內的低窪地區，已有超過2000名居民被迫撤離。

新海峽時報（New Straits Times）報導，最嚴重的事故發生在昨天，當時碎石擊中位於首府亞庇郊區的臨時住所，造成8人罹難，其中4名是兒童。

亞庇以東約100公里的加納（Gana）地區昨天發生另一起山崩，造成包括1名10歲女童在內的3人喪生；而上週在亞庇外圍的兵南邦（Penampang）地區，一名97歲男性則遭淤泥掩埋。

位於婆羅洲東北部的沙巴州過去10天以來遭遇暴雨侵襲，低窪地區積水、引發山崩，房屋及基礎設施受損，沙巴州是馬來西亞最貧困的州。

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天晚間已動員各救援部門，投身災區協助救災。