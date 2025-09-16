快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聽新聞
0:00 / 0:00

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

聯合新聞網／ 綜合報導
日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續55年呈現成長趨勢。示意圖／AI生成
日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續55年呈現成長趨勢。示意圖／AI生成

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續55年呈現成長趨勢。近日，外媒「ETimes」整理日人長壽的七大原因，吸引許多人關注。

均衡、植物性飲食：

日本飲食以魚類、蔬菜、豆製品（如豆腐、味噌）、海藻與菇類為主，紅肉與加工食品比例低。傳統餐桌講究「小份、多樣、清淡」，沖繩更流行「腹八分」的飲食哲學，即飯吃八分飽，避免過度進食。

較低的致命疾病發生率：

相較西方，日本乳癌、前列腺癌及心臟病死亡率偏低。專家指出，攝取富含Omega-3的魚類、控制飽和脂肪與鹽分，有助維持心血管健康。

緊密的人際連結與生活目標：

許多日本長者秉持擁有生活目標的理念，持續參與社區、家庭或興趣活動。緊密的人際網路與歸屬感，成為維持心理健康與延年益壽的重要因素。

日常生活中保持活躍：

步行、搭乘大眾運輸、種菜、做家務等融入日常的活動，幫助維持身體機能，減少衰弱，廣播體操等簡單運動也深受長輩喜愛。

健全醫療體系與乾淨環境：

日本醫療基礎設施完善，定期健康檢查與預防保健普及。加上乾淨水源、良好公共衛生與相對低污染環境，讓長壽更有保障。

遺傳與基因：

研究發現日本沖繩長壽的人似乎具備某種基因，能抵抗老化與疾病，並維持高效的代謝功能，「表觀遺傳學」研究同樣指出，人體內的發炎程度也會影響老化狀態。

尊老文化與正向心態化：

日本社會對高齡者抱持尊重，讓長者持續感覺被需要與被肯定。良好的心理健康、平和心態與活在當下的生活方式，也被視為助益長壽的精神力量。

日本 沖繩 人瑞 長輩 心臟病 高齡者

延伸閱讀

加拿大官網點名台灣交通亂象「駕駛行為魯莽」 籲旅客避免做1事

每兩天後悔一次！食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰了

看似正常生活其實很窮…日29歲上班族陷貧窮邊緣 飯糰、泡麵果腹

家中隱形孤立…78歲退休師深夜迷路求助警局 不敢跟女兒回家

相關新聞

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續5...

加拿大官網點名台灣交通亂象「駕駛行為魯莽」 籲旅客避免做1事

台灣交通安全備受關注，更有許多外國媒體曾以相關問題進行報導。近日一名網友發現，加拿大政府...

羅馬舉辦高更展 歐洲探索太平洋島嶼文化先驅

19世紀畫家保羅高更（Paul Gauguin）以描繪大溪地島聞名，羅馬舉辦藝術展，展出他原創的3本書籍及許多珍貴畫作手...

為中森明菜設計舞台裝爆紅 和服師紫藤尚世讓丸帶重生

走進位於東京時尚聖地表參道的工作室，映入眼簾的是模特兒身上以「丸帶」改造成的各式服裝。厚實卻細膩的古布蘊含歲月的痕跡，結...

華裔施家彰獲選美國桂冠詩人 第一首詩…微積分課堂上寫的

1950年出生於紐約、雙親來自中國的華裔詩人施家彰(Arthur Sze)15日獲國會圖書館(Library of Co...

美援斷炊防愛滋 辛巴威性工作者以嬰兒襪代替保險套

美國總統川普今年停止對外國衛生援助，連帶影響提供愛滋病預防用品給當地性工作者的辛巴威診所；她們被迫用嬰兒襪代替保險套，試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。