創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

日本長壽人壽再創紀錄。根據日本厚生勞動省最新統計，截至2025年9月1日，全國百歲以上人瑞人數達到99,763人，逼近10萬人，並連續55年呈現成長趨勢。近日，外媒「ETimes」整理日人長壽的七大原因，吸引許多人關注。

均衡、植物性飲食：

日本飲食以魚類、蔬菜、豆製品（如豆腐、味噌）、海藻與菇類為主，紅肉與加工食品比例低。傳統餐桌講究「小份、多樣、清淡」，沖繩更流行「腹八分」的飲食哲學，即飯吃八分飽，避免過度進食。

較低的致命疾病發生率：

相較西方，日本乳癌、前列腺癌及心臟病死亡率偏低。專家指出，攝取富含Omega-3的魚類、控制飽和脂肪與鹽分，有助維持心血管健康。

緊密的人際連結與生活目標：

許多日本長者秉持擁有生活目標的理念，持續參與社區、家庭或興趣活動。緊密的人際網路與歸屬感，成為維持心理健康與延年益壽的重要因素。

日常生活中保持活躍：

步行、搭乘大眾運輸、種菜、做家務等融入日常的活動，幫助維持身體機能，減少衰弱，廣播體操等簡單運動也深受長輩喜愛。

健全醫療體系與乾淨環境：

日本醫療基礎設施完善，定期健康檢查與預防保健普及。加上乾淨水源、良好公共衛生與相對低污染環境，讓長壽更有保障。

遺傳與基因：

研究發現日本沖繩長壽的人似乎具備某種基因，能抵抗老化與疾病，並維持高效的代謝功能，「表觀遺傳學」研究同樣指出，人體內的發炎程度也會影響老化狀態。

尊老文化與正向心態化：

日本社會對高齡者抱持尊重，讓長者持續感覺被需要與被肯定。良好的心理健康、平和心態與活在當下的生活方式，也被視為助益長壽的精神力量。