快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

東帝汶擬幫國會議員添購SUV惹議 連兩天爆警民衝突

中央社／ 東帝汶首都狄力16日綜合外電報導

印尼上個月爆發致命騷亂後，鄰近的東帝汶也發生抗議，民眾不滿幫國會議員採購運動休旅車的計畫，今天連續第2天與警方爆發衝突，總統則強調絕不容忍暴力示威。

法新社報導，在首都狄力，示威者縱火焚燒輪胎以及國會大樓附近的一台政府車輛，並向警察扔擲石頭，警方則以催淚瓦斯回擊。

超過2000名抗議者聚集在國會附近，反對為65位議員每人購買一輛豐田普拉多（Prado）運動休旅車（SUV）的計畫，現場群眾多半是來自首都的大學生。

昨天也有類似的抗議活動，促使多個政黨宣布將要求國會取消計畫，這些政黨之前都批准包含採購SUV項目的預算。

抗議者矢言繼續集會到正式廢除計畫為止。

東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）今天告訴記者，「絕不容忍」示威期間出現暴力行為。他說：「當政府和國會犯錯時，你們可以舉行示威活動來抗議，但不應該訴諸暴力。」

東帝汶2002年脫離印尼獨立，是東南亞最年輕的國家，也是東南亞最貧窮的國家之一。這個前葡萄牙殖民地的經濟高度依賴石油，國內面臨高度不平等、營養不良及失業等問題。

運動 議員 休旅車

延伸閱讀

美中TikTok協議細節曝光！外媒揭字節跳動可能持股 國會鷹派放話嚴審

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

瑞典國會舉行台灣議題座談 強調國際參與的重要性

新年式Nissan Armada NISMO SUV 正式上市 240萬台幣帶來更多性能味

相關新聞

加拿大官網點名台灣交通亂象「駕駛行為魯莽」 籲旅客避免做1事

台灣交通安全備受關注，更有許多外國媒體曾以相關問題進行報導。近日一名網友發現，加拿大政府...

羅馬舉辦高更展 歐洲探索太平洋島嶼文化先驅

19世紀畫家保羅高更（Paul Gauguin）以描繪大溪地島聞名，羅馬舉辦藝術展，展出他原創的3本書籍及許多珍貴畫作手...

為中森明菜設計舞台裝爆紅 和服師紫藤尚世讓丸帶重生

走進位於東京時尚聖地表參道的工作室，映入眼簾的是模特兒身上以「丸帶」改造成的各式服裝。厚實卻細膩的古布蘊含歲月的痕跡，結...

華裔施家彰獲選美國桂冠詩人 第一首詩…微積分課堂上寫的

1950年出生於紐約、雙親來自中國的華裔詩人施家彰(Arthur Sze)15日獲國會圖書館(Library of Co...

美援斷炊防愛滋 辛巴威性工作者以嬰兒襪代替保險套

美國總統川普今年停止對外國衛生援助，連帶影響提供愛滋病預防用品給當地性工作者的辛巴威診所；她們被迫用嬰兒襪代替保險套，試...

家中隱形孤立…78歲退休師深夜迷路求助警局 不敢跟女兒回家

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本不少長者在退休後，生活並未如想像安穩，反而在經濟與心理上逐漸孤立。東京一處派出所深夜來了一位78歲退休老師高村正人（化名），背著小背包、捏著上衣發抖著說：「不好意思，我找不到回家的路……」。警方一面安撫、一面確認身分，循著住址與姓氏聯絡到家屬，電話接通後，女兒卻回覆：「是我爸，但我暫時沒法去接。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。