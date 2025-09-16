東帝汶擬幫國會議員添購SUV惹議 連兩天爆警民衝突
印尼上個月爆發致命騷亂後，鄰近的東帝汶也發生抗議，民眾不滿幫國會議員採購運動休旅車的計畫，今天連續第2天與警方爆發衝突，總統則強調絕不容忍暴力示威。
法新社報導，在首都狄力，示威者縱火焚燒輪胎以及國會大樓附近的一台政府車輛，並向警察扔擲石頭，警方則以催淚瓦斯回擊。
超過2000名抗議者聚集在國會附近，反對為65位議員每人購買一輛豐田普拉多（Prado）運動休旅車（SUV）的計畫，現場群眾多半是來自首都的大學生。
昨天也有類似的抗議活動，促使多個政黨宣布將要求國會取消計畫，這些政黨之前都批准包含採購SUV項目的預算。
抗議者矢言繼續集會到正式廢除計畫為止。
東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）今天告訴記者，「絕不容忍」示威期間出現暴力行為。他說：「當政府和國會犯錯時，你們可以舉行示威活動來抗議，但不應該訴諸暴力。」
東帝汶2002年脫離印尼獨立，是東南亞最年輕的國家，也是東南亞最貧窮的國家之一。這個前葡萄牙殖民地的經濟高度依賴石油，國內面臨高度不平等、營養不良及失業等問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言