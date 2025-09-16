快訊

中央社／ 羅馬16日專電
保羅高更藝術展9月6日至明年1月25日在羅馬步兵博物館（Museo della Fanteria di Roma）舉行，展出165件珍貴作品。中央社
保羅高更藝術展9月6日至明年1月25日在羅馬步兵博物館（Museo della Fanteria di Roma）舉行，展出165件珍貴作品。中央社

19世紀畫家保羅高更（Paul Gauguin）以描繪大溪地島聞名，羅馬舉辦藝術展，展出他原創的3本書籍及許多珍貴畫作手稿，顯示高更是當時歐洲探索太平洋島嶼文化的先驅。

保羅高更藝術展9月6日至明年1月25日在羅馬步兵博物館（Museo della Fanteria di Roma）舉行，展出的165件作品部分來自義大利、法國和比利時的私人收藏，也集合了許多跨國博物館展品。

此次展覽特色，聚焦保羅高更在法屬玻里尼西亞群島大溪地（Tahiti）生活期間，創作了3本圖文書籍，書中詳實記錄保羅高更對藝術與人生的熱情、恐懼、摯愛，以及在大溪地島的種種冒險經歷。

駐館藝術專家向中央社記者表示，在保羅高更所處的時代，繁華的巴黎就像世界中心，法國人對其他地方知之甚少，「高更最特殊之處是他遠渡太平洋，帶回一種截然不同的視角，激起整個法國藝術圈對該區域的興趣。」

策展人桑福（Vincenzo Sanfo）表示，展覽核心是保羅高更的3本著作，第一本是「古老毛歐利教派」（Ancien Culte Mahorie），第2本是他最知名的日記「諾阿諾阿」（Noa Noa），第3本是「前與後」（Avant et d'après）。

「諾阿諾阿」是保羅高更在大溪地期間創作的圖文日記，配有他運用古老木刻技法的插圖，此次展覽也展出其中20多幅木刻版畫。

展覽還蒐羅了許多保羅高更早期的創作草稿，包括他擔任證卷交易員時期的筆記。在高更許多書信中，也可看到他與荷蘭藝術家梵谷（Vincent Willem vanGogh）的頻繁互動。

為了讓參觀者認識高更畫中的島嶼實景，展覽另闢一區「法屬波利尼西亞攝影展」。法屬波利尼西亞群島位在南太平洋，是由一群島嶼組成，其中大溪地所在的社會群島（Archipel de la Société），以及馬克薩斯群島（Marquises），去年已被列入聯合國教科文組織世界遺產

羅馬舉辦高更展 歐洲探索太平洋島嶼文化先驅

