加拿大官網點名台灣交通亂象「駕駛行為魯莽」 籲旅客避免做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣交通安全備受關注，更有許多外國媒體曾以相關問題進行報導。示意圖／AI生成
台灣交通安全備受關注，更有許多外國媒體曾以相關問題進行報導。近日一名網友發現，加拿大政府官網針對台灣旅遊建議中，特別提到當地部分機車騎士習慣「無視交通法規」，行為魯莽，因此在台灣道路走路時要特別謹慎。

根據加拿大官網顯示，台灣的犯罪率很低，暴力犯罪較少發生，但在「交通安全」提醒事項中，卻指出台灣機車騎士經常不遵守交通法規，更直言「駕駛行為極為魯莽」。官網還提醒，即便是一位經驗豐富的摩托車騎士，仍應盡量避免在台灣騎車，另外在街頭走路或騎踏車時務必格外謹慎，並建議大家可以選擇使用行人天橋。

對此，一名網友將此則訊息截圖並分享到社交平台Reddit」，他開玩笑表示，加拿大政府針對台灣旅遊的交通建議，彷彿真的曾經有相關人士體驗過在台灣開車的想法。貼文一出，立刻引起許多外國網友討論，「台灣的社會很美好，但確實有交通問題」、「（加拿大政府官網的內容）完全正確，按照加拿大的標準，機車騎士應該禮讓行人」、「有些台灣司機確實很魯莽」、「確實如此，我曾經被撞過一次」。

除此之外，過去德國媒體「bne IntelliNews」透露，2022年全台交通事故共37萬5000多件，造成逾3千人死亡，比美國的人數還多。該報導表示，在台灣會經常遇到汽機車不禮讓行人、闖紅燈、突然變換車道卻不打方向燈的情況，坦言「台灣行人每一次出門時就像是在玩生死遊戲」。而美國媒體CNN則曾以「行人地獄」形容台灣交通亂象，掀起國內外許多人的關注。

美國 Reddit 德國 加拿大 闖紅燈 摩托車 行人地獄 機車騎士

