為中森明菜設計舞台裝爆紅 和服師紫藤尚世讓丸帶重生

走進位於東京時尚聖地表參道的工作室，映入眼簾的是模特兒身上以「丸帶」改造成的各式服裝。厚實卻細膩的古布蘊含歲月的痕跡，結合精巧的金工裝飾，散發出獨特的和式美感與職人用心。這裡正是和服設計師紫藤尚世的創作天地。

紫藤尚世將於10月30日至11月4日，在東京美國俱樂部弗雷德里克哈里斯畫廊（Frederick Harris Gallery）舉辦「丸帶藝術的世界」個展，展出40至50件作品，每件都蘊含歷史的重量，這次主動邀請台灣媒體參觀她的工作室，了解她的創作理念。

「丸帶」是日本傳統腰帶中最華麗、最正式的一種，不同於市面上的袋帶（和服腰帶），丸帶的布料以錦織、金襴和綢緞為主，以寬約70公分的布料對折縫製，長約4公尺，整幅表裡以織布與刺繡呈現圖樣，絢麗奪目，是江戶時代中期到幕末時期富裕階層的權勢象徵。

然而，戰後物資匱乏，「輕裝」逐漸成為主流，具有相當重量、須旁人幫助才能著裝的丸帶因此式微，如今僅有歌舞伎、舞伎、藝伎等特殊身份的人使用。許多家族代代相傳的丸帶被束之高閣，甚至丟棄，能製作的職人也逐漸凋零，難以再現華麗的刺繡工藝，丸帶因而成為真正獨一無二的藝術品。

紫藤尚世做的，正是把這些超過百年的丸帶升級再造。她收集明治、大正年代的古董丸帶，在上面施加銀細工，或幻化成畫作般的裝飾，或結合家具設計，讓失落的工藝再度綻放光芒，找到新生命。

出生於東京淺草的紫藤尚世自幼學習舞踊，1977年以「紫藤尚世」之名，開始以和服設計師身分展開活動，在表參道經營和服店長達半世紀。

紫藤最廣為人知的經歷，莫過於為歌手中森明菜設計舞台服裝。她回憶說：「當時我自己會穿著改良的和服參加派對。某次造型師看見後覺得很適合，推薦給歌星中森明菜。她很喜歡，於是舞台造型就此誕生了。」

紫藤為中森明菜拿下日本唱片大賞的作品「DESIRE-情熱-」設計和服舞台裝極為搶眼，引發話題而一夕成名。中森還以此曲登上第37回NHK紅白歌唱大賽舞台。

中森明菜穿的是改良和服搭配長靴、在腰帶上加上大量飾品。紫藤表示，這些在傳統和服界眼中是禁忌的做法，最初受到批評。

然而，隨著中森明菜在紅白歌唱大賽亮相，那種結合傳統美與勇於突破的反骨精神嶄新造型反而成為潮流。

1991年起，紫藤為推廣和服舉辦「時裝秀」，此後持續33年。她在海外也頗負盛名，曾接受流行音樂天王麥可傑克遜（Michael Jackson）邀請，為他製作專屬和服；在紐約川普大樓展售「SHITO HISAYO」品牌和服，獲得美國總統川普（Donald Trump）夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）青睞，訂製3件高級和服；目前還有柬埔寨國王的訂單正在製作，與柬國的文化與絲綢技藝合作。

3年前，紫藤創立了「AAAPARE」品牌。名稱源自日語「天晴れ」（あっぱれ，發音APARE，意思是才能出眾、精采絕倫。其中的AAA（三A）更象徵「最高級」，體現品牌對品質與藝術層次的追求。

AAAPARE不僅是時尚品牌，更承載著對聯合國「永續發展目標」（SDGs）積極貢獻的使命，面對服裝產業普遍存在的「廢棄浪費」問題，透過將日本文化象徵的和服，以全新設計加以轉化，讓百年織布獲得新生。

紫藤希望讓更多人能輕鬆穿上和服。她說：「傳統和服穿法太複雜，外國人幾乎無法自己完成。我想開發出像衣服一樣簡單穿著、不需專業著裝的和服式洋裝。」

這一理念，也呼應了她對和服文化的堅持，美感與完整性必須被保留，但形式可以更方便、更親近日常。「如果隨意地把和服披在身上，那只會破壞它的美。我希望創造的是簡單卻依然優雅的選擇。」

除了服裝設計外，去年起，她開始利用丸帶，以藝術形式創作AAAPARE-ART。她提到，創作過程中最困難的部分，往往是挑選合適的丸帶。布料的質感、紋樣與金工的搭配，稍有不合就須重新設計。紫藤笑說，「不過，我覺得這是樂趣，也是挑戰。」

有些作品，光是選布和決定圖案就需耗費大量時間。例如龍或鶴造型的設計，她會先在布上繪圖，再施加金工飾件。

紫藤的創作不僅是設計，更是一種文化再生。她期待藉由融合傳統與現代美學，讓沉睡的工藝重新走上世界舞台。未來，這些作品也將可能出現在台灣與世界更多角落，向世人展示日本傳統美的新可能性。

對台灣充滿嚮往的紫藤說：「曾在台灣工作的父親和我說過台灣的故事，我期盼有一天能造訪台灣，感覺台灣人很熱情、也喜歡日本文化，相信台灣人會喜歡我的作品。」